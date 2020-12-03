سمير عثمان: مين ميحبش بركات.. وهذا اللاعب خدعني ومحدش رحمنى فى التحكيم.. فيديو وصور

أعلن الاعتزال عام 2017 لإتاحة الفرصة للوجوه الجديدة والواعدة للظهور على الساحة.

خرج من القائمة الدولية عام 2014 و

حصل على الشارة الدولية عام 2005 و

مسيرته لاعبا فى نادى طلعت حرب وتدرج حتى انضم للفريق الأول و

سمير محمود عثمان له صولات وجولات على البساط الأخضر واعتمدت عليه لجنة التحكيم فى مناسبات كروية كبرى أدارها فى المسابقات المحلية ومنها

بالدورى المحلى موسم 2004 رغم أنه لم يكن حاصلا على الشارة الدولية آنذاك و

أثار جدلا واسعا فى بعض الأوقات كانت أبرزها عندما كشف فى تصريحات سابقة أنه رفض رشوة وأبلغ بها

، وكذلك عندما فاجأ الرأى العام بإعلانه اعتزال التحكيم ونيته الترشح لانتخابات الجبلاية فى وقت لم يتوقع أحد أنه سيقرر مغادرة البساط الأخضر.