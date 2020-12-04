ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يقدم اقتراحا برغبة بشأن تخفيض أسعار تذاكر المرافقين للأشخاص ذوي الإعاقة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
النائب خالد حنفي
النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان
Advertisements
سماح أنور
أعلن النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، عن تقدمه باقتراح برغبة للدكتور علي عبد العال موجه للواء كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بشأن تخفيض سعر التذكرة للمرافقين للأشخاص ذوي الإعاقة ذلك الأمر المصدق عليه وفق قانون ذوي الإعاقة.


وأشار "حنفي " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إلي أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينص علي دفع الشخص ذوى الاحتياجات الخاصة ومرافقه نصف ثمن التذكرة بقطاعات النقل كالمترو والسكك الحديدية، مضيفا أن منح التخفيض المطلوب قانونيا وسيكون بمثابة لفتة إنسانية من جانب وزارة النقل.


وتابع النائب حديثه، قائلا: الشخص المرافق يبذل مجهودا كبيرا في خدمة ذوي الاحتباجات وعلي الأقل يجب تقدير هذا الجهد، فالدولة شاكرة منحتنا عددا من التسهيلات الداعمة بفضل الرئيس السيسي .


جاء ذلك بعد أن هنأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، جموع الأشخاص من ذوي الإعاقة بمناسبة الاحتفال باليوم "العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام ، والمحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  ويحتفل به العالم تأكيدا على أهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات ؛ وفرصة للتذكير بمتطلباتهم.


من جانبه قال الدكتور أشرف مرعي ؛ المشرف العام على المجلس ؛ أن احتفال العالم اليوم الخميس بالأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص يوم عالمي لهم ؛ شعاره هذا العام "نحو عالم دامج ومتاح ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة بعد كوفيد 19 " يهدف إلى التأكيد على أهمية دعمهم والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على أخر التطورات في مجال الإعاقة سواء بالأبحاث أو الدراسات أو التطورات على المستوى التكنولوجي والمهارات والقوانين ، إلى جانب تحقيق الاستفادة من مهارات وقدرات هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة ، والعمل على دمجهم في المجتمع، فضلًا عن إتاحة مزيد من الخدمات والتيسيرات التي تدعم تحركهم ومزاولتهم لحياتهم اليومية ؛ خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول في مواجهة فيروس كورونا المستجد والتي طالت أثارها السلبية جموع الأشخاص من ذوي الإعاقة على مستوى العالم.


وطالب المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ جميع الفئات والشرائح المجتمعية في مصر والقيادات التنفيذية ومؤسسات وأجهزة الدولة ضرورة إيلاء قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الأهمية في ظل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات تنظيمية لمواجهة كوفيد 19.

  
ويرى الدكتور أشرف مرعي،  المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن جهود الدولة المصرية في هذا الملف إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الرعاية والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لادماجهم في المجتمع وتعظيم دورههم في مجال التنمية المجتمعية ، للمساهمة في الاقتصاد الوطني ؛ والمشاركة في تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030.


ويأتي احتفال هذا العام في ضوء ما يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من حهود بشأن دعم قضاياهم واهتماماتهم خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد ؛ حيث قام المجلس بإصدار عدد من الإرشادات التوعوية بشأن الفيروس والتعاون مع كافة الوزارات الشريكة للعمل على مجابهة تأثيرات الفيروس على الأشخاص ذوي الإعاقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القومي للإعاقة يهنئ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية باليوم العالمي للعصا البيضاء

"القومي للإعاقة" يحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

القومي للإعاقة يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب

القومي للإعاقة: الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة للتذكير بمتطلباتهم

اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان: ما تبذله مصر من تعزيز وحماية ذوي الإعاقة يتسم بالتكامل والشمول

ترشيحاتنا

من غدٍ.. غلق جزئي لطريق الواحات بالجيزة بالاتجاهين

محامي ممرضة مارادونا يكشف كواليس اغتياله في أحد المستشفيات

رامي رضوان: كورونا صعبان عليا وأنا اللي هخلص عليه

كلام نهائي .. إنبي يصدم الأهلي بشأن خليفة أحمد فتحي

بعد فضحه الفتاة أمام أهلها .. الأمن يفحص فيديو سماح بنت الحاج شهاب لضبط مصوره

مرتضى منصور يكشف المؤامرة غدا| وطارق يحيى: من يريد الرحيل عن الزمالك ‏فمرحبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول الفيتامينات يحمي من عدوى كورونا؟.. دراسة تجيب

بالأسعار والمواصفات..مازدا 3 تواصل تألقها بموديلات 2021| صور

يحمي من الإنفلونزا وكورونا.. دراسة تكشف عن معقم اليدين الفعال