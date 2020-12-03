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رياضة

أيمن يونس: لن أسمح بتشتيت أذهان لاعبي الزمالك

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:31 م
أيمن يونس
أيمن يونس
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عبدالله هشام
قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إنه لن يقبل بتشتيت أذهان لاعبي فريق الكرة بالنادي الأبيض من خلال أي مفاوضات ‏معهم.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر ‏شاشة قناة الزمالك:" لن أسمح بأي مفاوضات من قبل بعض الأندية مع ‏لاعبي الزمالك، لتشتيت أذهانهم وعقولهم".‏

وواصل:"لاعبو الزمالك خط أحمر، ونحن قادرون بسهولة على العمل ‏بالمثل والدخول في مفاوضات مع نجوم الأندية الأخرى، ولكن لا نريد ‏أن نفعل ذلك".‏

وأنهى يونس:"أتمنى أن نعيد الاحترام المتبادل، ولن أسمح بأي تجاوز ‏ضد الزمالك ولاعبيه".‏
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