أيمن يونس: لن أسمح بتشتيت أذهان لاعبي الزمالك

قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إنه لن يقبل بتشتيت أذهان لاعبي فريق الكرة بالنادي الأبيض من خلال أي مفاوضات ‏معهم.‏





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر ‏شاشة قناة الزمالك:" لن أسمح بأي مفاوضات من قبل بعض الأندية مع ‏لاعبي الزمالك، لتشتيت أذهانهم وعقولهم".‏





وواصل:"لاعبو الزمالك خط أحمر، ونحن قادرون بسهولة على العمل ‏بالمثل والدخول في مفاوضات مع نجوم الأندية الأخرى، ولكن لا نريد ‏أن نفعل ذلك".‏





وأنهى يونس:"أتمنى أن نعيد الاحترام المتبادل، ولن أسمح بأي تجاوز ‏ضد الزمالك ولاعبيه".‏