أيمن يونس: لن أسمح بتشتيت أذهان لاعبي الزمالك

قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إنه لن يقبل بتشتيت أذهان لاعبي فريق الكرة بالنادي الأبيض من خلال أي مفاوضات معهم.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" لن أسمح بأي مفاوضات من قبل بعض الأندية مع لاعبي الزمالك، لتشتيت أذهانهم وعقولهم".
وواصل:"لاعبو الزمالك خط أحمر، ونحن قادرون بسهولة على العمل بالمثل والدخول في مفاوضات مع نجوم الأندية الأخرى، ولكن لا نريد أن نفعل ذلك".
وأنهى يونس:"أتمنى أن نعيد الاحترام المتبادل، ولن أسمح بأي تجاوز ضد الزمالك ولاعبيه".