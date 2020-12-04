منتخب الشباب يواجه البنك الأهلي وديًا .. اليوم

ومن المقرر أن يجرى منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين مسحة فيروس كورونا على لاعبى شباب الفراعنة يوم ١٠ ديسمبر الجارى استعدادا للمشاركة في بطولة شمال افريقيا في تونس.









وتطير بعثة شباب الفراعنة برئاسة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية إلى تونس يوم ١٢ ديسمبر الجارى.









وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم وضع شرطًا أمام المنتخبات المشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا فى تونس، قبل الموافقة على زيادة القوائم إلى 30 لاعبًا، وهو أن يتحمل كل منتخب فاتورة تذاكر السفر والإقامة فى تونس، لأى لاعب يتم إصطحابه ضمن البعثة الرسمية للفريق من القائمة الإحتياطية، حيث يتحمل الكاف تكاليف استضافة 20 لاعبا فقط بحسب لائحة التصفيات .









وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا فى تونس خلال الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات تونس صاحبة الضيافة ومصر والمغرب وليبيا والجزائر، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل منها المنتخبين صاحبا المركزين الأول والثاني فقط لنهائيات أمم أفريقيا للشباب فى موريتانيا .









وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب الإثنين الماضي عن جدول مباريات الفريق فى بطولة شمال أفريقيا على النحو التالي:









ويفتتح منتخب مصر مبارياته أمام منتخب ليبيا يوم 15 ديسمبر فى الساعة الثانية ظهرا على ملعب المنتزه.









ويواجه منتخب مصر في مباراته الثانية، نظيره التونسي صاحب الضيافة على ملعب رادس يوم 18 مارس الثانية ظهرا .









ويلتقى منتخب مصر فى ثالث مبارياته أمام منتخب الجزائر في الجولة الرابعة يوم 24 ديسمبر على ملعب المنزه فى الثانية ظهرًا، قبل أن يختتم مبارياته أمام المغرب على ملعب المنزه يوم 27 ديسمبر .









يذكر أن منتخب مصر للشباب سوف يفتتح مواجهاته أيام 15 و18 و24 و27 ديسمبر المقبل، حيث يلتقى نظيره منتخب ليبيا في ستاد المنزه، ثم تونس في ستاد رادس، والجزائر في الجولة الرابعة على ستاد المنزة، واخيرا يلتقي مع المغرب.









ويخوض منتخب الشباب في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في موريتانيا العام المقبل مواجهاته أيام 15 و18 و24 و27 ديسمبر المقبل، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة ليبيا في ستاد المنزه، ثم تونس في ستاد رادس، والجزائر في الجولة الرابعة على ستاد المنزة، واخيرا يلتقي مع المغرب.









وكان الجهاز الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، قرر فتح تدريب على الملعب الفرعي باستاد القاهرة أول أمس الاثنين لجميع وسائل الإعلام. ويستعد المنتخب لدخول معسكر مغلق استعدادًا، للمشاركة في فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل، في تونس والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.









وتحتضن تونس البطولة في الفترة من 15ديسمبر المقبل الي 27 من الشهر ذاته، ، بمشاركة الجزائر والمغرب وليبيا أيضًا. ويتكون الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشباب، من عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم وأحمد فاروق مدربين ومحمد رزيقة مدربا لحراس المرمي ودكتور وليد منظور طبيب وهشام عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي وعلاء سعيد للأدوات المساعدة.