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حوادث

حبس رجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت 15 يوما

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
رجل الأعمال الإخواني
رجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت
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قررت جهات التحقيق المختصة حبس رجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها 

وأسندت للمتهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية  أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله.

كما أسندت جهات التحقيق  إليه عدة  جرائم منها تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكانت لجنة التحفظ علي أموال الإخوان أصدرت قرارا بالتحفظ على نسبة 7.204% من أسهم شركة ""جهينة"" المملوكة لصفوان ثابت، عبر صندوق "فرعون"، تمثل 14.2% من الصندوق، الذي يملك 51.023% من أسهم شركة "جهينة"
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