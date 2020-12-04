قررت جهات التحقيق المختصة حبس رجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها





وأسندت للمتهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله.





كما أسندت جهات التحقيق إليه عدة جرائم منها تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.



