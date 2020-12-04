سرعة بديهة .. سيدة تبهر متابعيها بطريقة تقطيع كعكة عيد الميلاد بدون سكين .. فيديو





نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية، مقطع فيديو متداول عبر تطبيق تيك توك لسيدة تقوم بتقطيع كعكة عيد ميلاد إبنها و لكن ليس بالسكين و لكن بطريقة آخرى، فقد قامت بتقطيع الكعكة بكأس العصير، بالطبع ادهشت جميع الحاضرين لأنها قامت بالتقطيع المتساوي و كأنها سكين حادة بالفعل و لم تفسد شكل الكعكة.





تقول السيدة صاحبة الفيديو أنها فوجئت وقت تقطيع كعكة الميلاد بإختفاء السكين فقررت أن تستخدم حيلة بسيطة تعلمتها من والدتها منذ زمن بعيد، فقد كانت تقوم بتقطيع نصيب كل شخص عن طريق كوب بدلا من السكين ، فقد كانت ترى أن تلك الطريقة تضمن أيضا توزيعا عادلا للجميع .





أوضحت السيدة أنها تربت في أسرة فقيرة فلم تعلم رفاهية عيد الميلاد إلا حينما كبرت و أصبحت أما و تزوجت ،فإن إختفاء السكين في موقف كهذا لا يمثل ازمة بالنسبة لها فهي يمكنها التكيف مع أي شكل من أشكال الحياة القاسية .





جدير بالذكر أن رواد التواصل الأإجتماعي أثنوا عليها و على طريقتها التي فتحت الأفق لعدد كبير من الشباب أن يتعلموا من كبار السن مر آخرى أن يتركوا وسائل التواصل لأإجتماعي بمقاطعها و يعدوا للأصل الذي يمكن أن يعطي معلومة بسيطة يمكنها أن تحل أزمة كبيرة ,

من أهم الأدوات التي يجب توافرها في أي حفل زفاف او حتى عيد ميلاد لتقطيع الكعك الذي يكون موجود في تلك الإحتفالات ، هي السكين لأنها تضمن تقطيع متساوي للكعك أو باقي الأطباق و لكن إذا فقدت السكين قد يختل توازن كل الحلوى و المأكولات في الحفل، و لكن هناك بعض السيدات تمتلك بعض المهارات التي تساعدهن في تلك المواقف .