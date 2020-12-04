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منوعات

بخيل و قاتل .. أب يطلق النيران على أبنائه وطليقته بعد مطالبته بالنفقة .. صور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قام مسن بالغ من العمر 60 عاما بإطلاق الرصاص على طليقته و ابنائه الثلاثة اثناء ركوبهم السيارة الخاصة بهم و خروجهم في إحدى الشوارع القريبة من المنزل الذي استأجره بعدما غادر المنزل بسبب قضية الطلاق التي رفعتها طليقته ضده و لأنه لم يعد تحمل الحياة بجانبها فقد كانت المشاكل بينها وصلت للحد الذي لا يمكن ان يطاق . 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الرجل المسن بيت النية و عزم على التخلص من طليقته و ابنائه حتى يتخلص من الصدع الذي يراوده في كل مكان يذهب إليه و الديون المتلاحقة التي وقعت عليه بعد حكم المحكمة لصالح طليقته و مطالبته بمبلغ من المال شهريا يقوم بإرساله إلى طليقته و أبنائه . 

في البداية كانت الأمور تسير على ما يرام و يرسل المال كل شهر في ميعاده إلا أنه تقاعد عن عمله و أصبح بلا عمل يمكن من خلاله إرسال الننفقات الشهرية الملزم دفعها لطليقته و أبنائه، و روى خلال التحقيقات أن الأزمة بدأت تشتعل بعد أن وبخته طليقته السابقة على تأخيره في إرسال النفقات و هددته بالحبس إذا لم يدفع المال . 

شعر الرجل بإحساس الخزي  الإهانة و قرر التخلص من زوجته و أبنائه نهائيا، و قام بشراء مسدس و تدرب عليه لمدة شهرين، فتراكمت عليه ديون اكبر ، فلم تتوقف طليقته عند ذلك الحد بل قامت برفع دعوى قضائية أخرى ادعت فيها انه تهجم عليها في منزلها و هددها بالحبس إذا لم تتوقف عن مطالبته بالمال كل شهر . 

مرت أيام قليلة من ذهابها المحكمة و اتهامه بإهانتها ، قرر الرجل الذهاب إلى الأماكن القريبة من المنزل التي يمكن ان تتواجد بها ، و بالفعل تمكن من العثور عليها داخل سيارتها مع أبنائهما و قام بتصويت المسدس عليهم و قتلهم جميعا بدم بارد حتى لا يدفع النفقات المطلوبة منه و النتيجة أنه سيقضي باقي عمره في السجن ليتعاقب على جريمته التي لسوء حظه رصدتها 3 كاميرات مراقبة . 
بخيل و قاتل .. أب يطلق النيران على أبنائه وطليقته بعد مطالبته بالنفقة .. صور
بخيل و قاتل .. أب يطلق النيران على أبنائه وطليقته بعد مطالبته بالنفقة .. صور
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