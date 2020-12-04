بملابس كاجوال.. دينا تتألق في أحدث ظهور لها









تألقت دينا في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض و اتسم بأنه ممزق من ناحية الركب مع سترة قطنية بنفس اللون لا تحمل نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما جاكيت لامع باللون الموف.





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ولم تتكلف دينا في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة و غير مبالغ فيها، وقد حازت صورها على إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت دينا على خصلات شعرها الأسود الطويل المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.





وعلقت دينا على الصور قائلة "صباح الفل"..





يذكر أن شاركت الفنانة دينا في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

ولدت دينا في روما في إيطاليا، احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة رضا الاستعراضية ، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة ، وهي شقيقة المغنية المعتزلة «ريتا» التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين وقررت الاعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك، بدأت شهرتها في تسعينات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات والروسيات وقلة من المصريات في مصر.

يذكر ان سبق لها الزواج من المخرج «سامح الباجوري» وأنجبا ابنها الوحيد «علي»، كما سبق لها الزواج عرفيًا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.



