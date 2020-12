ناسا تخطط لطرح غبار القمر للبيع بدولار أمريكي فقط.. تفاصيل

منحت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عقودًا لـ4 شركات يوم الخميس لجمع عينات من القمر لتكون قبلة للبيع والاقتناء مقابل دولار أمريكي واحد إلى 15000 دولار أمريكي ، وهي أسعار منخفضة للغاية تهدف إلى السبق الأمريكي للاستغلال المستقبلي للموارد الفضائية من قبل القطاع الخاص.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، قال فيل مكاليستر، مدير قسم رحلات الفضاء التجارية في ناسا: "أعتقد أنه من المدهش أن نتمكن من شراء الغبار القمري من 4 شركات بإجمالي 25،001 دولارًا".





العقود مع شركة Lunar Outpost of Golden مقابل 1 دولار أمريكي، ومع شركة ispace Japan of Tokyo مقابل 5000 دولار أمريكي ؛ ispace Europe of Luxembourg مقابل 5000 دولار أمريكي ؛ و Masten Space Systems في Mojave ، كاليفورنيا مقابل 15000 دولار أمريكي.





وتخطط الشركتان لتنفيذ المجموعة خلال مهمات فضائية غير مأهولة بالبشر، إلى القمر في عامي 2022 و 2023، ويتعين على الشركات جمع كمية صغيرة من التربة القمرية المعروفة باسم الغبار من القمر وتقديم صور لناسا للمجموعة والمواد التي تم جمعها، وسيتم بعد ذلك نقل ملكية التربة القمرية إلى وكالة ناسا وستصبح الملكية الوحيدة لناسا لاستخدام الوكالة بموجب برنامج أرتميس.





في إطار برنامج أرتميس، تخطط ناسا لهبوط رجل وامرأة على القمر بحلول عام 2024 ووضع الأساس لاستكشاف مستدام ومهمة نهائية إلى المريخ، وقال مايك جولد، القائم بأعمال مدير ناسا للعلاقات الدولية والعلاقات بين الوكالات: "مهمتنا جزء مهم جدًا مما نقوم به اليوم.. نعتقد أنه من المهم جدًا استغلال القطاع الخاص للقمر".





وتابع جولد: "ستكون مهمة الإنسان إلى المريخ أكثر صعوبة وتحديًا من عملياتنا على القمر ، ولهذا السبب والأهمية قمنا بتجاربنا على القمر وندرس إمكانية تطبيق الأمر نفسه على المريخ..ونريد أن نثبت أنه يمكن استخراج موارد القمر والاستفادة منها، وأننا سنقوم بهذه الأنشطة بالتعاون الكامل لمعاهدة الفضاء الخارجي.. هذه سابقة مهمة. ستقود أمريكا للريادة".





وتسعى الولايات المتحدة إلى تدشين استغلال موارد القمر للبيع، نظرا لأنه لا يوجد حاليًا إجماع دولي حول حقوق الملكية في الفضاء ولم تتوصل الصين وروسيا إلى تفاهم مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، ومعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 غامضة لكنها تعتبر الفضاء الخارجي غير خاضع للتملك القومي بدعوى السيادة أو عن طريق الاستخدام أو الاحتلال أو بأي وسيلة أخرى.