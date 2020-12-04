تحرير ٢٩٩٦ مخالفة مرافق خلال شهر بالأقصر.. صور

شنت شرطة مرافق الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر العديد من الحملات على مدار شهر نوفمبر الماضى اسفرت عن ضبط 2996 مخالفة .

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ياتى ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية و مدير امن الأقصر بتكثيف جهود شرطة المرافق بالمحافظة لتحقيق الأنضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين و متابعة اعمال المقاهى ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية





وأوضح المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق انه تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مشيرا الى ان المخالفات تضمنت 132 محضر مضبوطات متنوعة ، 863 محضر ازالات ادارية ، 151 محضر إلقاء مخلفات على جانبى الطريق ، 138 محضر نظافة عامة ، 247 محضر باعة جائلين ، 34 محضر منشأة بدون ترخيص ، 513 محضر إشغال طريق ،614 محضر عدم ارتداء الكمامة ، 177 محضر مخالفة قرار رئيس الوزراء ، 127 محضر نرجيلة (شيشة) .





و تمت اعمال الحملات بقيادة اللواء نادر منصور مساعد مدير الامن للشرطة المتخصصة وبإشراف الرائد بهاء ابو عايد وكيل شرطة المرافق والنقيب شاذلى صابر والنقيب تامر عباس بالتنسيق مع موظفى الاشغالات بمجالس المدن .



