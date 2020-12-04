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حوادث

تحرير ٢٩٩٦ مخالفة مرافق خلال شهر بالأقصر.. صور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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شمس يونس
  شنت شرطة مرافق الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر  العديد من الحملات على مدار شهر نوفمبر الماضى اسفرت عن ضبط 2996 مخالفة .
ياتى ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية و مدير امن الأقصر بتكثيف جهود شرطة المرافق بالمحافظة لتحقيق الأنضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين و متابعة اعمال المقاهى ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية

وأوضح المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق انه تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مشيرا الى ان المخالفات تضمنت 132  محضر مضبوطات متنوعة ، 863 محضر ازالات ادارية ، 151 محضر إلقاء مخلفات على جانبى الطريق ، 138 محضر نظافة عامة ، 247 محضر باعة جائلين ، 34 محضر منشأة بدون ترخيص ، 513 محضر إشغال طريق ،614 محضر عدم ارتداء الكمامة ، 177 محضر مخالفة قرار رئيس الوزراء ، 127 محضر نرجيلة (شيشة) . 

و تمت اعمال الحملات  بقيادة اللواء نادر منصور مساعد مدير الامن للشرطة المتخصصة وبإشراف الرائد بهاء ابو عايد وكيل شرطة المرافق والنقيب شاذلى صابر والنقيب تامر عباس  بالتنسيق مع موظفى الاشغالات بمجالس المدن  . 

ومن المقرر تكثيف جهود المديرية من خلال التعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولًا بأول وردع المخالفين .
تحرير ٢٩٩٦ مخالفة مرافق خلال شهر بالأقصر.. صور
تحرير ٢٩٩٦ مخالفة مرافق خلال شهر بالأقصر.. صور
تحرير ٢٩٩٦ مخالفة مرافق خلال شهر بالأقصر.. صور
تحرير ٢٩٩٦ مخالفة مرافق خلال شهر بالأقصر.. صور
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