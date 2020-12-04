متنوعة وأنيقة.. تعرف على أسرار أناقة منى زكي على السجادة الحمراء

تصدرت الفنانة مني زكي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما حصلت على جائزة جائزة فاتن حمامة للتميز في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.





خطفت مني زكي الأنظار بأناقتها و جمالها الطبيعي خلال حفل أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت فستان طويل و تميز بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة وكان الفستان باللون النبيتي الذي يتناسب مع الأجواء الشتوية.





اتسم تصميم مني زكي بأنه مصنوع من القماش المخملي الذي يحمل بعض التطريزات البسيطة التي زادت من اناقتها و جمالها و جعلتها محط أنظار جميع الحضور، كما كشف الفستان عن قوامها الرشيق.





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أشتهرت الفنانة مني زكي باناقتها و بذوقها الرفيغ في أختيار الإطلالات التي تظهر و بالأخص على السجادة الحمراء و عند حضورها المهرجانات.





تعتمد مني زكي في أغلب الإطلالات التي تظهر بها على الإستايلست المميزين الذين يساعدوها في اختيار الإطلالات و الفساتين التي تتناسب معها و تكشف عن جمالها، بالإضافة إلي أختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج المواكبة لأحدث صيحات الموضة.





على الرغم من أن مني زكي تظهر في بعض الأحيان بتصميمات غير تقليدية إلا أنها تكون أنيقة فهي تحرص دوما على التجديد و التنويع و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.





ومن أبرز الأمور التي جعلت مني زكي تجذب الأنظار حول أناقتها هي إنها تقوم بأقتناء الإطلالات و قطع الملابس المتناسقة مع قوامها والمصنوعة من الأقمشة الفاخرة و البسيطة و الغير مبالغ فيها أيضا.





جدير بالذكر أن قالت الفنانة منى زكي بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، :" شرف كبير لي تكريمي في أهم مهرجان للسينما في مصر ".

وأضافت منى زكي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي:" زمان كنت بشتغل في مسرح الهناجر وكنت بعدي أمام الأوبرا وأنظر إليها وكنت أتمنى الحصول على تكريم على خشبة مسرح الأوبرا والحلم تحقق".

وتابعت منى زكي: "تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي يشعرني بالخوف والتوتر من المستقبل"، مضيفة:""أتربينا على شغل السيناريست وحيد حامد وكان لي شرف العمل في أعمال فنية معه .

من جانبها قالت الفنانة منة شلبي:" جائزة اليوم لممثلة كبيرة وفتحت باب لجيل ودي حبيبة قلبي وصاحبتي وعشرة العمر ولديها موهبة كبيرة، ومحظوظا انى اشتغلت مرتين مع أحمد زكي".



