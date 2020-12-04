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محافظات

عبر مبادرة اطمن .. 8000 استشارة طبية مجانية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم أكثر من ٨٠٠٠ استشارة طبية عن بُعد ومجانًا لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد والمسجلين بالمنظومة الجديدة في محافظة الأقصر، عبر تطبيق البالطو، وذلك منذ بداية إطلاق مبادرة (اطمن) في ١٩ من أغسطس الماضي وحتى الآن.

وأشارت الهيئة، إلى أن إجمالي الاستشارات الطبية المقدمة عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد بلغت ٦,٤٢٦ آلاف استشارة، فيما بلغت الاستشارات الطبية المقدمة للمسجلين بمحافظة الأقصر ١,٦٦٠ ألف استشارة، وذلك في مختلف التخصصات الطبية التي تدعمها المبادرة، وهي "طب الأسرة، الباطنة، القلب، التغذية، الأطفال، النساء، الجلدية، النفسية".

وأضافت الهيئة، أن تطبيق البالطو عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد عن بُعد ومجانًا مع ٩٣ من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في التخصصات الطبية سالفة الذكر، باللغتين العربية والإنجليزية، سواء عن طريق الاستشارات النصية والتي بلغ عددها حتى الآن ٤,٦٦١ آلاف استشارة، أو عن طريق استشارات الفيديو وبلغ عددها ٣,٤٢٥ آلاف استشارة منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

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وتابعت الهيئة، أن عدد الاستشارات الطبية المقدمة عن بُعد للمرضى المنتفعين أو المسجلين بالتأمين الصحي الشامل بمحافظتي بورسعيد والأقصر، بلغت ١٣٤١ استشارة في تخصص أمراض الباطنة، ١١٠٥ استشارة تغذوية، ١١٩١ استشارة في أمراض النساء، ٩٥٨ استشارة أطفال، بالإضافة إلى ١١٨٣ استشارة نفسية، ٨٦٢ استشارة جلدية، ٧٥١ استشارة في تخصص طب الأسرة و ٦٩٥ في تخصص أمراض القلب.

جدير بالذكر أن مبادرة (اطمن) قد أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية في أغسطس الماضي، بالتعاون مع أكبر مجموعة مستشفيات من القطاع الخاص ومع إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية أونلاين، وذلك لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد في إطار التحول الرقمي لخدمات الهيئة وتماشيًا مع أهداف ورؤية مصر ٢٠٣٠ بتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن وحصوله عليها بسهولة ويٌسر.

كما أنه يتم تسجيل المنتفع بالتأمين الصحي الشامل على تطبيق البالطو/ElBalto عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد؛ لتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق، كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار الخدمة "رسالة نصية أو الفيديو المباشر"، ثم اختيار أحد التخصصات الطبية سالفة الذكر، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الاستشارة من خلال رسالة نصية على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24ساعة.

فيما أتاحت الهيئة العامة للرعاية الصحية تحميل تطبيق البالطو/ElBalto، بعنوان مبادرة (اطمن)، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك على الرابط التالي https://www.facebook.com/106553301075947/posts/161611952236748، ويمكن تحميله على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الاندرويد من خلال الرابط http://bit.ly/elbaltoAndroidDownload، وكذلك الأيفون من خلال الرابط http://bit.ly/ElbaltoApp_IOS.
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