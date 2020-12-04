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محافظات

الرعاية الصحية تستمع إلى متطلبات ومقترحات ذوي الهمم والقدرات الخاصة ببورسعيد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، لقاء لاستقبال ذوي الهمم والقدرات الخاصة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والاستماع إلى متطلباتهم ورأيهم في خدمات المنظومة الجديدة واستطلاع مقترحاتهم حول تطويرها، يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والقدرات الخاصة .

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وأشارت الهيئة إلى أهمية التواصل المستمر والفعال مع الشارع المصري والمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد للوقوف المباشر على رأيهم في خدمات المنظومة واستطلاع مقترحاتهم والاستماع إلى متطلباتهم، بما يضمن تحقيق رضاء المنتفعين واستمرار تقديم مستوى متميز من الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم بجودة عالمية ومتميزة تليق بالمواطن المصري، لافتة إلى إشادة المنتفعين من ذوي الهمم والقدرات الخاصة وذويهم بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم، واستثنائهم من خدمة الحجز المسبق للكشف بالوحدات والمركز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، حيث شملت متطلباتهم توفير بعض الأجهزة التعويضية اللازمة لهم، وإعداد برامج تدريبية للقائمين على تقديم الخدمات الطبية تشمل التوعية بتحديد الاحتياجات التأهيلية والرعاية الصحية لذوي الهمم والقدرات الخاصة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان،  أن جميع متطلبات ومقترحات ذوي الهمم والقدرات الخاصة يتم مناقشتها ودراستها والاهتمام بها، لافتًا إلى أن كل المتطلبات والشكاوي والمقترحات هي محل تقدير واهتمام ويتم العمل على تنفيذها بشكل جاد لضمان وصول منظومة التأمين الصحي الشامل إلى مستوى الجودة الشاملة الذي يحقق أعلى مستويات رضاء المنتفعين حيث أن العميل في المرتبة الأولى للمنظومة، وكذلك تحقيق حلم المصريين في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة دون تمييز، إضافة إلى حماية حقوق ذوي الهمم والقدرات الخاصة في الحصول على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر، بما يسهم النهوض بالمنظومة الصحية في مصر، ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر٢٠٣٠.
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