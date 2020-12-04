الرعاية الصحية تستمع إلى متطلبات ومقترحات ذوي الهمم والقدرات الخاصة ببورسعيد

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، لقاء لاستقبال ذوي الهمم والقدرات الخاصة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والاستماع إلى متطلباتهم ورأيهم في خدمات المنظومة الجديدة واستطلاع مقترحاتهم حول تطويرها، يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والقدرات الخاصة .





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وأشارت الهيئة إلى أهمية التواصل المستمر والفعال مع الشارع المصري والمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد للوقوف المباشر على رأيهم في خدمات المنظومة واستطلاع مقترحاتهم والاستماع إلى متطلباتهم، بما يضمن تحقيق رضاء المنتفعين واستمرار تقديم مستوى متميز من الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم بجودة عالمية ومتميزة تليق بالمواطن المصري، لافتة إلى إشادة المنتفعين من ذوي الهمم والقدرات الخاصة وذويهم بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم، واستثنائهم من خدمة الحجز المسبق للكشف بالوحدات والمركز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، حيث شملت متطلباتهم توفير بعض الأجهزة التعويضية اللازمة لهم، وإعداد برامج تدريبية للقائمين على تقديم الخدمات الطبية تشمل التوعية بتحديد الاحتياجات التأهيلية والرعاية الصحية لذوي الهمم والقدرات الخاصة.



