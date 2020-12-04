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سيارات

أهم 10 أشياء يجب فحصهم في السيارة كل شهرين

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:01 م
اهم 10 اشياء يجب
اهم 10 اشياء يجب فحصهم في السيارة كل شهرين
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اشرف عطية
يهتم محبي السيارات بسياراتهم لجعلها أفضل وعلى أهبة الاستعداد دائما و أفضل شيء يمكن فعله للمحافظة عليها هو القيام بصيانتها الدورية، لكن هنالك بعض السائقين يهملون صيانة سياراتهم . 

و في هذا السياق نطرح عليكم اهم 10 نقاط يجب متابعتها و الكشف عليها بشكل دوري لتجنب تعرض السيارة للأعطال و أوصى خبراء السيارات بوضع جدول زمني للأجزاء التي تحتاج صيانة دورية و هو كل شهرين أو 3000 كيلو متر لفحص السوائل و و الاجزاء الهامة في السيارة . 

اهم 10 اشياء يجب فحصهم في السيارة كل شهرين  : 

1- افحص السيور وتأكد من سلامتهما مثل سيور المحرك والدينامو و التكييف وتغيير التالف منهم او كل 60.000 كيلو متر . 

2- التحقق من مستوى سائل الفتيس وعدم نقصانه، وجودته وعدم فقدانه للزوجه ليقوم بوظيفتة في تزييت الاجزاء و التروس الدقيقة . 

3- افحص البطارية و تأكد من عدم تكوين مواد كيميائية على أقطابه، والتأكد من سلامة الكابلات الكهربائية

4- التحقق من نظافة فلتر الهواء وعدم انسداده أو تلفه، لضمان كفاءة عملية الإحتراق الداخلى، وسير السيارة دون مشاكل

5- فحص زيت المحرك والتأكد من صلاحيته وعدم نقصانه، حتى لا يجلب الأعطال للمحرك

6- فحص وصلات الخراطيم للتأكد من عدم وجود تشققات أو تسريب للسوائل

7- فحص زيت الباور والتاكد من عدم نقصانه وتسربه، حتى لا يؤثر على عمل مقود القيادة

8- احرص على الكشف على نظام العادم والمواسير والمطاط الخاص به

9-استمع الي صوت المحرك و اصغ الية جيدا و عند ملاحظة اي تغيير او خشونة لا تتردد في الذهاب للفني لتفقد البلي 

10- افحص الاطارات و الجنوط و تاكد من عدم وجود اي جسم غريب بها 
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