أهم 10 أشياء يجب فحصهم في السيارة كل شهرين

يهتم محبي السيارات بسياراتهم لجعلها أفضل وعلى أهبة الاستعداد دائما و أفضل شيء يمكن فعله للمحافظة عليها هو القيام بصيانتها الدورية ، لكن هنالك بعض السائقين يهملون صيانة سياراتهم .





و في هذا السياق نطرح عليكم اهم 10 نقاط يجب متابعتها و الكشف عليها بشكل دوري لتجنب تعرض السيارة للأعطال و أوصى خبراء السيارات بوضع جدول زمني للأجزاء التي تحتاج صيانة دورية و هو كل شهرين أو 3000 كيلو متر لفحص السوائل و و الاجزاء الهامة في السيارة .





اهم 10 اشياء يجب فحصهم في السيارة كل شهرين :





1- افحص السيور وتأكد من سلامتهما مثل سيور المحرك والدينامو و التكييف وتغيير التالف منهم او كل 60.000 كيلو متر .





2- التحقق من مستوى سائل الفتيس وعدم نقصانه، وجودته وعدم فقدانه للزوجه ليقوم بوظيفتة في تزييت الاجزاء و التروس الدقيقة .





3- افحص البطارية و تأكد من عدم تكوين مواد كيميائية على أقطابه، والتأكد من سلامة الكابلات الكهربائية





4- التحقق من نظافة فلتر الهواء وعدم انسداده أو تلفه، لضمان كفاءة عملية الإحتراق الداخلى، وسير السيارة دون مشاكل





5- فحص زيت المحرك والتأكد من صلاحيته وعدم نقصانه، حتى لا يجلب الأعطال للمحرك





6- فحص وصلات الخراطيم للتأكد من عدم وجود تشققات أو تسريب للسوائل





7- فحص زيت الباور والتاكد من عدم نقصانه وتسربه، حتى لا يؤثر على عمل مقود القيادة





8- احرص على الكشف على نظام العادم والمواسير والمطاط الخاص به





9-استمع الي صوت المحرك و اصغ الية جيدا و عند ملاحظة اي تغيير او خشونة لا تتردد في الذهاب للفني لتفقد البلي





10- افحص الاطارات و الجنوط و تاكد من عدم وجود اي جسم غريب بها