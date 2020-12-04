ماذا يحدث لك عند النوم بدون وسادة؟

اعتدنا جميعا على أن الوسادة قطعة أساسية يتم وضعها على السرير و يكون من الصعب تخيل فكرة التخلي عن الوسادة المفضلة، لكن النوم بدونها له العديد من الفوائد الصحية، والتى رصدها موقع " برايت سايد ".





- يمنع آلام الظهر

يمكن أن تؤدي العديد من الوسائد إلى وضع غير طبيعي للنوم ولا يستمر الدعم الذي تقدمه طويلًا على الرغم من أن الوسادة نفسها لن تتسبب في إصابة ظهرك ، إلا أنها قد تؤدي إلى تفاقم العديد من الأعراض الأساسية عندما تنام بدون وسادة ، يمكن لعمودك الفقري أن يرتاح ويكون جسمك في وضعه الطبيعي.





- يساعدك على التعامل مع آلام الرقبة

لا تساعدك معظم الوسائد على النوم في الوضع الصحيح ، بل يمكنها أن تجعل وضعيات النوم أسوأ. ثني رقبتك بأي طريقة لفترة طويلة سيجعلك غير مرتاح ، والوسائد شديدة الصلابة أو اللينة جدًا قد تؤدي إلى آلام الرقبة .





- يكافح الصداع

إذا كنت تستيقظ تعاني من صداع أو شعور بخفة الرأس ، فقد تكون وسادتك هي السبب. الوسائد المرتفعة للغاية تجعل رأسك ورقبتك تدور للأمام ، وتزيد من توتر عضلات الرقبة . قد يصيبك هذا بالصداع في الصباح بمجرد النهوض من السرير.





- يخفف من التوتر

إذا كانت وسادتك تجعلك غير مرتاح في الليل ، فقد ينتهي بك الأمر إلى التقلب في نومك. كلما زاد عدد اضطرابات النوم لديك ، قل الوقت المتاح لجسمك للعديد من الوظائف المهمة التي تحدث أثناء النوم. يمكن أن يؤثر الحرمان المستمر من النوم على مزاجك ومهاراتك في التفكير ، وسيؤدي إلى إفراز جسمك للمزيد من هرمونات التوتر أثناء النهار.





- يمنع حب الشباب بالوجه

سوف تشكرك بشرتك على التخلص من وسادتك عادة ما يتم الضغط على وجهك على وسادتك معظم الوقت أثناء الليل ربما لا تغسل غطاء الوسادة كل يوم ، فهو يجمع الأوساخ والزيوت والغبار المنزلي عليه كل هذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحبوب والالتهابات والتجاعيد المبكرة .





- مفيد لشعرك

إذا كنت تستيقظ في الصباح بشعر جاف ومتشابك ، فقد ترغب في التخلي عن وسادتك من أجل خصلات شعرك. عندما تتقلب وتتقلب في الليل ، فإن شعرك يفرك بغطاء الوسادة ، مما يتسبب في تكسره ، يمكن لأكياس الوسادة أيضًا امتصاص الزيوت من شعرك ، مما يجعله جافًا وهشًا.





المعلومات الواردة بهذا التقرير لاتغني عن زيارة الطبيب ولكنها مجرد نصائح ومعلومات تثقيفية.