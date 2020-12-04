فحص 3928 مواطنا بمنطقتي السيل الريفي والفوزة باسوان.. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني داخل السيل الريفي بمركز أسوان، وقرية الفوزة التابعة لمركز إدفو حيث أستمرت لمدة يومين في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على ( 3928 ) مواطن.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لإجراء التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

اقرأ أيضًا: وزير القوى العاملة: الدولة تحرص على تخفيف معاناة الأسر من نفقات الزواج

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وتحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .





وسبق أن نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلتين طبيتين للكشف المجاني أيضا داخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، وأيضًا في قرية القنان التابعة لمركز إدفو، حيث استمرت فعاليات القوافل الطبية على مدار يومين في كل قرية.





وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالي .