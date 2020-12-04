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محافظات

فحص 3928 مواطنا بمنطقتي السيل الريفي والفوزة باسوان.. صور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:03 م
فحص 3928 مواطنا بمنطقتى
فحص 3928 مواطنا بمنطقتى السيل الريفى والفوزة باسوان.. صور
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني داخل السيل الريفي بمركز أسوان، وقرية الفوزة التابعة لمركز إدفو حيث أستمرت لمدة يومين في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على ( 3928 ) مواطن.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لإجراء التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وتحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وسبق أن نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلتين طبيتين للكشف المجاني أيضا داخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، وأيضًا في قرية القنان التابعة لمركز إدفو، حيث استمرت فعاليات القوافل الطبية على مدار يومين في كل قرية.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالي .
فحص 3928 مواطنا بمنطقتي السيل الريفي والفوزة باسوان.. صور
فحص 3928 مواطنا بمنطقتي السيل الريفي والفوزة باسوان.. صور
فحص 3928 مواطنا بمنطقتي السيل الريفي والفوزة باسوان.. صور
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