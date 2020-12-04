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رياضة

حضور الجماهير مرفوض| 50 فردا لـ نهائي كأس مصر بين الأهلي والطلائع

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:10 م
مباراة الأهلي وطلائع
مباراة الأهلي وطلائع الجيش - أرشيفية
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يسري غازي
يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة قوية بين الأهلي وطلائع الجيش، غدا، السبت، في تمام الثامنة مساء، على ملعب برج العرب، في نهائي كأس مصر.

 وأعلن اتحاد الكرة عن عدم حضور الجماهير مباراة نهائي كاس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش المقرر إقامته على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

 واقتصر الحضور على أعضاء مجالس إدارات فريقي الأهلي وطلائع الجيش بواقع ٢٥ فردا لكل منهما فى مباراة الغد السبت.  

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على طلائع الجيش، من أجل تحقيق حلم الثلاثية هذا الموسم ( الدوري المصري - كأس مصر - دوري أبطال أفريقيا".

 ويدخل الأهلي مباراة الغد، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا، الجمعة الماضية، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، التي جمعتهما، على ستاد القاهرة الدولي.

 ويفقد الأهلي لخدمات الرباعي وليد سليمان وأحمد ياسر ريان وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر ، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 2 - 1، أول، أمس، الثلاثاء، بينما صعد طلائع الجيش، بعد التغلب على الزمالك 3 - 1.

 يذكر أن فريق الزمالك هو حامل النسخة الماضية من لقب كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 - 1، في المباراة النهائية.

 مكافآت نهائي كأس مصر: البعض يحاول التقليل من لقب كأس مصر بترديد عبارة " كأس صفيح" رغم أنها ثاني أقوى بطولة مصرية بعد الدوري، كما يحتسب لقبا رسميا لأي نادٍ يتوج به.

 ويحصل الفائز على لقب كأس مصر على مكافأة قدرها مليون و 500 ألف جنيه، وفقا للوائح لجنة المسابقات، بينما لا يحصل الخاسر على أي مكأفآت مالية.
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