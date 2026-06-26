قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار محمد شيرين فهمي يشارك في انتخابات نادي القضاة
600 سفينة تنتظر العبور .. إجلاء متواصل لآلاف البحارة من مضيق هرمز
بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر
غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن مواجهة إيران بالمونديال.. اعرف موعد المباراة
الفورية بـ800 جنيه| أسرع طرق استخراج بطاقة الرقم القومي وغرامات التأخير
الخارجية اللبنانية ترحب بالبيان الخليجي الأمريكي وتثمّن دعمه للمفاوضات مع إسرائيل
بيشرب حشيش وهو سايق .. القبض على قائد سيارة في بورسعيد
وزير الكهرباء : الإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة لسد احتياجات السوق المصرية والتصدير
بحضور 3.6 مليون مشجع | فيفا : مونديال 2026 الأكثر حضورًا جماهيريًا في التاريخ
خالد عبد الغفار ينعي عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق
يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن.. جون بولتون يقر بالذنب في قضية الوثائق السرية
سر التعلق بالسوشيال ميديا.. كيف يعيد الدوبامين برمجة انتباهك ويجعلك أسيرا للهاتف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفراجة في شحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز والعودة لمستويات ما قبل الحرب تحتاج وقتًا

انفراجة في شحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز والعودة لمستويات ما قبل الحرب تحتاج وقتًا
انفراجة في شحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز والعودة لمستويات ما قبل الحرب تحتاج وقتًا
أ ش أ

أظهرت البيانات أن شحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز بدأت بالارتفاع بعد الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب في إيران، رغم أن المحللين يؤكدون أن العودة إلى مستويات ما قبل الصراع ستستغرق وقتاً قبل أن يشعر السوق بالارتياح، وفقا لشركة CRU للاستشارات.

وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، كان نحو ثلث تجارة اليوريا العالمية - أكثر الأسمدة استخداماً - ونحو نصف شحنات الكبريت المنقولة بحراً تمر عبر المضيق. لكن الإغلاق شبه الكامل للممر الحيوي خلال معظم فترة الحرب أدى إلى تراجع حاد في تلك الشحنات.

وأوضحت الشركة أنه منذ الإعلان عن الاتفاق بين واشنطن وطهران في 15 يونيو، غادرت نحو 640 ألف طن من الكبريت - المستخدم في إنتاج أسمدة مثل فوسفات ثنائي الأمونيوم - باتجاه إندونيسيا والمغرب وتنزانيا والصين، مقارنة بـ80 ألف طن فقط خلال الأشهر الثلاثة والنصف من الحرب، وفقاً لبيانات وكالة "أرجوس". كما عبرت 427 ألف طن من اليوريا المضيق بعد الاتفاق، مقابل 275 ألف طن خلال الحرب.

وارتفعت أيضاً شحنات أسمدة أخرى مثل الفوسفات والأمونيا. وقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً، ما دفع المزارعين إلى تقليل استخدامها، وأثار مخاوف من أزمة غذاء عالمية.

ورغم تحسن الحركة، لا يزال أكثر من 500 سفينة عالقة في الخليج، فيما تبقى حركة المرور أقل بكثير من متوسط 125 سفينة يومياً قبل الحرب. وأكد المحللون من أن إزالة الألغام، وتصفية الازدحام، وضمان سلامة الملاحة، إضافة إلى تثبيت الهدنة، كلها شروط ضرورية قبل عودة الأمور إلى طبيعتها.

وتتوقع الشركة أن أغسطس سيكون أقرب موعد لانتعاش كبير في الحركة، مشيرة إلى أن نحو 600 ألف طن من اليوريا و300 إلى 400 ألف طن من الكبريت ما زالت عالقة داخل المضيق. كما تحتاج منشآت إنتاج الأسمدة في الخليج إلى إصلاحات بعد تعرضها لهجمات، ما قد يبطئ تراجع الأسعار رغم أن الأضرار محدودة نسبياً.

يذكر أن CRU Group هي شركة بريطانية مستقلة، ومن أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تقديم أبحاث الأسواق، والاستشارات، وتحليل البيانات، وتوقعات الأسعار لقطاعات المعادن والتعدين والأسمدة والطاقة وسلاسل التوريد.

شحنات الأسمدة مضيق هرمز إنهاء الحرب في إيران اندلاع الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وايران في كأس العالم

الذهب

انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

محمد شريف

تطورات جديدة في رحيل محمد شريف عن الأهلي

سعر الذهب

5730 جنيهًا ..آخر سعر لعيار 21 في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدواجن

وفرة الإنتاج وضعف الطلب يهددان صناعة الدواجن.. تحذيرات من خروج المنتجين وعودة موجة الغلاء

زلزال

جيولوجي: تعقيد الصفائح التكتونية وراء الزلزالين المتقاربين في فنزويلا

بالصور

ماذا يحدث عند تناول البليلة على الإفطار؟.. خبراء ينصحون بها

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

هل نتف الشعرة البيضاء يزيد الشيب؟.. الحقيقة العلمية وراء أشهر الخرافات

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عرق السوس؟.. ونصائح مجربة وفعالة لعلاج حرقة المعدة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الأزمة ومفتاح حلها.. من يحسم معركة اليورانيوم الإيراني المخصب ؟

صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد