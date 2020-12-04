انهيار جزئي بمنزل وسقوط شرفته دون ضحايا بطنطا ..صور





كان اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية تلقي اخطارا من مامور قسم اول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطه النجده يفيد بحدوث الواقعه بانهيار منزل سكني .





كما انتقل مسئولو حي ثان طنطا برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى الي موقع الحادث .









كما اصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته الي مساعديه باهميه تشكيل لجنه من الإدارة الهندسية بالحي لاعداد تقرير عن حالة المبنى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



