انهيار جزئي بمنزل وسقوط شرفته دون ضحايا بطنطا ..صور

شهدت منطقة كفرة مليم التابعه لحى ثان طنطا بمحافظة الغربية انهيارا مفاجئا لشرفة منزل دون وقوع إصابات.اقرا ايضا :19 سبتمبر.. النطق بالحكم على فتاة تيك توك منار سامي في التحريض على الفسق والفجور
كان اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية تلقي اخطارا من مامور قسم اول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطه النجده يفيد بحدوث الواقعه بانهيار منزل سكني .
كما انتقل مسئولو حي ثان طنطا برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى الي موقع الحادث .
كما اصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته الي مساعديه باهميه تشكيل لجنه من الإدارة الهندسية بالحي لاعداد تقرير عن حالة المبنى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكلفت اداره البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابه العامه للتحقيق.