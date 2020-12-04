الباز عن سلمى الشيمي: لم ترتكب أي جريمة ..فيديو

قالت الموديل "سلمى الشيمي"، صاحبة جلسة تصوير الزي الفرعوني بسقارة، إن عددا كبيرا من الشباب تقدم لطلب يدها للزواج فور ظهورها عبر جلسة التصوير الأشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.









وأوضحت سلمى الشيمي لـ "صدى البلد"، أنها لا تفكر في الزواج حاليا وتود أن تركز في عملها كموديل، حيث تطمح أن تدخل مجال التمثيل حين تجد الفرصة المناسبة.









وأشارت سلمى الشيمي إلى أن جمالها رباني وليس كما يدعي البعض بأنها أجرت أي عملية تجميل، لافتة إلى أن أصولها تعود إلى المنصورة التي تتميز بجمال الفتيات.









كانت الموديل " سلمى الشيمى "، أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها في جلسة تصوير بمنطقة سقارة الأثرية، تم تداولها بشكل كبير في الأيام الماضية، حيث واجهت العديد من الانتقادات والإشادات بجمالها من قبل رواد التواصل الاجتماعي.





علق الإعلامي محمد الباز على قضية سلمى الشيمي، قائلا: حصلت خناقة كبيرة على موضوع سلمى الشيمي والبنت اللي اتصورت بالحجاب عند الهرم"، معقبا:"الناس هاجمت سلمى على منظرها وهاجموا البنت اللي بحجاب وقالوا إن الحجاب يساعد على فقدان الهوية المصرية للأماكن الأثرية".وأكمل "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "أقصى مخالفة ارتكبتها سلمى الشيمي أنها قامت بالتصوير في الأماكن الأثرية دون وجود تصريح لها من وزارة الآثار، معقبا: سلمى الشيمي لم ترتكب أي جريمة إلا التصوير بدون رسوم وتصاريح.وتابع: لدينا الكثير من الصور للفنانات المصريين والأجانب الذين قاموا بالتصوير داخل الأماكن الأثرية، ولهذا سلمى الشيمي لم ترتكب أي جريمة سوى التصريح.وفي نفس السياق