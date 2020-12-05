سكان شارع أحمد سعيد فى بلبيس يستغيثون من عدم تركيب كشافات إنارة

ناشد المواطن أحمد سامى سيخة، المقيم بشارع أحمد سعيد متفرع من شارع المتاجر مركز بلبيس محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تركيب كشافات إنارة بالشارع.





وقال أحمد سيخة فى رسالته: "نعانى نحن سكان شارع احمد سعيد من عدم تواجد أعمدة إنارة وعند دخول الليل يتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة بلبيس لعرض الأزمة والمشكلة عليه أكثر من مرة ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن".





وأشار إلى أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق أو الاحتكاك بالخارجين عن القانون أو التعرض لحوادث سيارات، مطالبا المحافظ الدكتور ممدوح غراب المحترم ورئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة بلبيس التدخل الحاسم والسريع لحل هذه المشكلة.





وناشد المسئولين في محافظة الشرقية وشركة الكهرباء بسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب أعمدة إنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.





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