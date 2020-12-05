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بين الناس

سكان شارع أحمد سعيد فى بلبيس يستغيثون من عدم تركيب كشافات إنارة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أحمد سامى سيخة، المقيم بشارع أحمد سعيد متفرع من شارع المتاجر مركز بلبيس محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تركيب كشافات إنارة بالشارع.

وقال أحمد سيخة فى رسالته: "نعانى نحن سكان شارع احمد سعيد من عدم تواجد أعمدة إنارة وعند دخول الليل يتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة بلبيس لعرض الأزمة والمشكلة عليه أكثر من مرة ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن".

وأشار إلى أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق أو الاحتكاك بالخارجين عن القانون أو التعرض لحوادث سيارات، مطالبا المحافظ الدكتور ممدوح غراب المحترم ورئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة بلبيس التدخل الحاسم والسريع لحل هذه المشكلة.

وناشد المسئولين في محافظة الشرقية وشركة الكهرباء بسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب أعمدة إنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01204400486

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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