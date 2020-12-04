محدش قاللي يسطا.. أشرف عبد الباقي يكشف أول مهنة عمل بها

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إنه بدأ النزول إلى العمل مع والده في ورشته الخاصة بالحدادة به وهو في الصف السادس الابتدائي وكان في الاجازة ولم ينتظر أن يأخذ أي راحة، مشيرا إلى أن والده كان يقول له أن يأخذ يومين راحة بعد الامتحانات ومن ثم ينزل معه ولكنه كان يرفض الراحة.









وأضاف «عبد الباقي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الجميع في ورشة والده كانوا يعاملونه بمعاملة جيدة جدا نظرا لانه أبن صاحب الورشة ولكنهم كانوا يريدون تعليمه كل فنون الصنعة.









وتابع الفنان أشرف عبد الباقي، ان لم يقل له أحد يا اسطى بالرغم من أنه كان يحب ذلك وحتي وصل إلى ثانوي وجامعه وبعد أن أصبح هو صاحب العمل كان العمال ينادونه بلفظ "يا بشمهندس" مع أنه لم يكن مهندسا أو يدخل كلية الهندسة.





وحرص الفنان أشرف عبد الباقى على أن يصلح بين الفنانين احمد السقا وتامر حسنى في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والأربعين والتي انطلقت اليوم.





وطالب أشرف عبد الباقى صعود تامر حسني بحفل الافتتاح ليقدم فقرته الغنائية لكن أثناء كلمة أشرف عبد الباقى الخاصة باجتياح جائحة كورونا المستجد وتأثيرها على السينما تخيل أشرف عبد الباقى كل فنان ما يفعله في ظل توقف العمل بسبب كورونا.





وسأل أشرف خلال كلمته تامر حسنى ما الذي فعلته في هذه الفترة ليرد سريعا كنت بتخانق مع السقا على السوشيال ميديا وهي الأزمة التي نشبت بينهما بسبب افيش فيلم الفلوس.





ولكن سرعان ما طلب أشرف أن يتصالحا وبالفعل قرر تامر أن يتجه إليه ويحتضن أحمد السقا لينتهي الخلاف بينهما.





وكان النجم أحمد السقا، كشف خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" الذى يذاع على فضائية DMC، سبب زعله من النجم تامر حسنى بسبب فيلمه الأخير "الفلوس"، حيث تحدث معه تامر بظهوره كضيف شرف، قائلا: "وافقت وتفاجأت بصورتى على بوستر العمل وهذا الأمر ضايقنى".





وأضاف السقا: "لو تامر حسنى قابلنى وقال لى كلمتين حلوين أقبل اعتذاره، وأنا شخصيا بطبعى مسامح، قائلا: "مسامحك يا تامر".