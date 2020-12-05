بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حريق التهم خط وقود بمحطة كهرباء الوليدية في أسيوط

أصيب 10 أشخاص في حريق هائل التهم خط وقود بمحطة كهرباء الوليدية بأسيوط نتيجة خطأ فني من مهندس الشركة المنفذة.





على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الي مكان الحريق ودفعت بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين إصابة 10 أشخاص بينهم مهندسين وعمال في أسيوط.





وتبين الانفجار وقع نتيجة خطأ فني من مهندس الشركة المنفذة تسبب في اصابة 10 اشخاص مهندسين وعمال حيث تم نقل بعضهم الي مستشفى الإيمان و3 الي مستشفى خاص للحروق في الزهراء.





وأشارت التحريات الأولية إلى انفجار بلف بخار بمحطة كهرباء الوليدية، ما أسفر عن إصابة 10 اشخاص من العاملين والمهندسين.





وتبين أن أسماء المصابين هم كل من:"جابر. س. ر" 39 عامًا، و"محمد. ا.ا" 37 عامًا، و"إبراهيم. ا.ا" 24 عامًا، و"جمال. م. هـ" 28 عامًا، و"عبدالحميد. س.س" 18 عامًا، و"حسام. ح.ع" 30 عامًا".