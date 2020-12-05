الكويت تعلن اقتراب نهاية الأزمة الخليجية.. ومصر تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

أمير الكويت يهنئ قادة دول الخليج بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأزمة الخليجية

وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية

البحرين أول دولة عربية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

ماكرون: فرنسا ليس لديها مشكلة مع الإسلام

بايدن: كل ما نحتاجه لإنعاش الاقتصاد هو تمويل لقاحات كورونا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت سجيل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و19 وفاة، مقارنة مع 432 إصابة و19 وفاة في اليوم السابق.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 117583 حالات من ضمنهم 103191 حالة تم شفاؤها، و6732 حالة وفاة".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزير الخارجية البحريني أحمد ناصر المحمد الصباح، كشف عن مباحثات مثمرة جرت أخيرا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.





وقال إنه "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".





ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قوله: "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".





وقالت "الراي" إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قوله إنه يعرب عن بالغ سعادته وارتياحه للانجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخ الأزمة الخليجية.





وتوجه الشيخ الصباح بالتهنئة والتقدير لقادة الدول الخليجية على تحقيق تلك الخطوة التاريخية، كما تقدم بالشكر إلى كل من دعم لجهود الوساطة التي قامت بها دولة الكويت.





في سياق آخر، أفادت "الجريدة" بأن البحرين أعلنت، أنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتك للوقاية من فيروس كورونا، لتصبح بذلك ثاني بلد يجيز اللقاح بعد بريطانيا، مشيرةً إلى أن أن اللقاح سيكون متاحا أمام "الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس".





دوليًا، ذكرت "القبس" أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رفض الحديث عن “تقليص الحريات في فرنسا”، في مقابلة مع منصة “بروت” الإعلامية الالكترونية، قائلًا “لا يسعني أن أدعهم يقولون إننا نقلّص الحريات في فرنسا”، معتبرا أن فرنسا “تم تصويرها بشكل كاريكاتوري” في النقاش حول المادة 24 من مشروع القانون الأمني الذي استحال مادة جدالية حول عنف الشرطة في البلاد.





وقال إن فرنسا “ليس لديها مشكلة مع الإسلام”، مدافعًا في الوقت نفسه عن نموذج العلمانية الفرنسي.





ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قوله إن "الشعب الأمريكي في حاجة إلى مزيد من المساعدة (..) كل ما نحتاجه هو تمويل لقاحات كورونا".



