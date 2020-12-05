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رياضة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
الاهلي والجيش
الاهلي والجيش
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محمد رشاد
يستضيف استاد الجيش بمدينة برج العرب بالاسكندرية مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش  بالثامنة من مساء السبت في لقاء هو الأول بين الفريقين بهذه المرحلة من المسابقة.

وحين تطأ أقدام عناصر الأهلي أرض برج العرب سيكون على موعد جديد يحاول خلاله الفريق كسر هيمنة الزمالك على كأس مصر في العقد الأخير على وجه التحديد.

وبالرغم من أن الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الكأس بـ36 بطولة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك الثاني من حيث التتويج بالمسابقة لكنه لم يحقق المسابقة في آخر 10 سنوات سوى مرة واحدة، وفي المقابل فاز الأبيض باللقب 6 مرات.

وواجه الأهلي صعوبات كبيرة بكأس مصر في الألفية الثالثة بشكل عام، حيث لم يفز باللقب منذ 2000-2001 سوى 5 مرات.

الأمر الآخر الذي يجب أن يضعه الأهلي في اعتباراته التاريخ الطيب للمدير الفني لطلائع الجيش طارق العشري، حيث سبق أن تفوق على الفريق القاهري في نهائي كأس مصر 2009-2010، كما تفوق على الفريق بكأس السوبر بالموسم ذاته.

أما طلائع الجيش الذي يتنسم التاريخ بخوض أول نهائي في تاريخه فيبحث عن أول لقب بعد المسيرة الطيبة التي حققها الفريق بتجاوز بيراميدز ثم الزمالك في ربع ونصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم
تُقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في الثامنة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر
تُذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش، مساء اليوم السبت، عبر قناة "أون تايم سبورت".
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