لـ فوائده المتعددة.. 10 أسباب تدفعك لـ تناول بيض بط

البيض جزء أساسي من النظام الغذائي ويستخدم في العديد من الصناعات الغذائية في جميع أنحاء العالم ، يهيمن بيض الدجاج على سوق الدواجن ومع ذلك في السنوات الأخيرة اكتسب بيض البط شعبية كبيرة خاصة في الدول الآسيوية بسبب فوائده الإضافية مقارنة ببيض الدجاج.





أفاد موقع boldsky، أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل بيض البط بديلًا أفضل لبيض الدجاج، أبرز هذه العوامل ....





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-أكبر حجمًا

الاختلاف الأساسي بين بيض البط وبيض الدجاج هو أن السابق أكبر بنسبة 50٪ تقريبًا من متوسط حجم هذا الأخير، يمكن تمييز بيض البط أيضًا بصريًا عن بيض الدجاج نظرًا لظلاله المصفر والأخضر والرمادي الباهت والأزرق والأسود.





- قشدة في المذاق

تنوع البروتينات مسؤول عن خصائص الرغوة والتبلور لبيض البط.،يُظهر الألبومين وهو بروتين موجود في بيض البط تأثيرًا مثبطًا أعلى تجاه المضافات الغذائية التي تضاف في الصناعات الغذائية لتحسين خاصية نسيج البيض هذا هو المسؤول عن الطعم الأكثر ثراءً ودسمًا لبيض البط.





-غني بـ البروتينات

يحتوي بيض البط على خمسة أنواع من البروتينات الرئيسية: الزلال البيضاوي (40٪) ، البويضة المخاطية (10٪) ، ترانسفيرين (2٪) ، ovomucin (3٪) والليزوزيم (1.2٪). بالمقارنة مع بيض الطيور الأخرى ، يظهر بيض البط تركيزًا عاليًا من البروتين وهو السبب في اعتباره مغذيًا أكثر من بيض الدجاج.





-غني بحمض الفوليك

يحتوي بيض البط على 80 ميكروجرام من حمض الفوليك بينما يحتوي بيض الدجاج على 47 ميكروجرام لكل 100 جرام، يرتبط ارتفاع حمض الفوليك أو فيتامين B9 في بيض البط بانخفاض خطر الإصابة بمضاعفات الحمل وأمراض القلب والسرطانات.





- غني بفيتامين ب 12

يحتوي بيض البط على نسبة أعلى من صفار البيض مقارنة ببيض الدجاج أو بيض الطيور، أظهرت دراسة أن صفار البيض يحتوي على فيتامين ب 12 أكثر من بياض البيض نظرًا لأن صفار بيض البط أكبر يمكن الاستنتاج أن فيتامين ب 12 يمكن أن يكون أكثر في بيض البط مقارنة ببيض الدجاج ، حيث يكون صفار البيض أصغر.





-يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3

يعتبر صفار البيض مصدرا كثيفا للأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض اللينوليك، يحتوي بيض البط على صفار أكبر من بيض الدجاج ، وبالتالي يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية المغذيات مفيدة للقلب ويمكن أن تشكل جزءًا أكبر من متطلبات الأحماض الدهنية اليومية.





-جيد للخبز

زلال البيض هو المكون الرئيسي في منتجات المخابز مثل الكعك والمعجنات والبسكويت، بيض البط له خصائص رغوية ممتازة بسبب البروتينات، و تشكل البروتينات فيلمًا لزجًا ولها معدل امتصاص سريع أثناء الجلد. أيضًا ، تتمتع رغوة بيض البط بثبات أعلى ولا تتأثر مغذيتها بارتفاع درجة الحرارة (كما في الخبز). هذا يجعل بيض البط مناسبًا لأغراض الخبز.





-أفضل بديل للأفراد الذين يعانون من الحساسية

الحساسية الغذائية الناتجة عن استهلاك البيض شائعة لدى الناس، البيض المخاطي هو البروتين الغذائي الرئيسي المسبب للحساسية الموجود في بياض البيض لكل من البيض مثل بيض البط وبيض الدجاج، إذا كان الشخص يعاني من حساسية تجاه البيض المخاطي لبيض الدجاج ، فيمكن أن يكون بيض البط هو أفضل بديل أو العكس.





- له تأثير مضاد للجراثيم

يوفر بياض البيض الحماية ضد العديد من البكتيريا الغازية التي قد تتداخل في نمو الجنين، أظهرت دراسة أن بياض بيض البط لديه نشاط مضاد للميكروبات أعلى ضد السالمونيلا مقارنة ببيض الدجاج.





-سهل التخزين

يعد الألبومين البيضاوي في بيض البط هو البروتين الأكثر انتشارًا وفقًا لدراسة ، فإن درجة حرارة التخزين ليس لها تأثير كبير على أنماط البروتين لبيض البط الذي تم الاحتفاظ به لمدة 15 يومًا مقارنة ببيض الدجاج، هذا يدل على أن الألبومين في بيض البط لا يتأثر بشدة عند حفظه في درجة حرارة الغرفة للتخزين الطويل.