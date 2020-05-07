يحميك من مرض خطير.. 10 فوائد لن تصدقها لـ بيض السمان

لا يعلم العديد من الأشخاص فوائد بيض السمان على الرغم من أحتوائة على العديد من الفوائد، فبيض السمان يحتوي على على نسبة صفار إلى أبيض أعلى من البيض العادي، وبالتالي فهي غنية بالكوليسترول.









وطبقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم فوائد بيض السمان.









- تقليل مخاطر الأمراض القاتلة

انخفاض عدد البوتاسيوم في جسمك يمكن أن يجعلك عرضة للإصابة بأمراض نهائية مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل والسكتة الدماغية والسرطان واضطرابات الجهاز الهضمي، و بيض السمان هو مصادر غنية بالبوتاسيوم ، وبالتالي ، يكمل احتياجات البوتاسيوم في جسمك.





- منع الأمراض المزمنة

يمتلك بيض السمان مستويات كبيرة من فيتامين أ وفيتامين ج ، والتي يمكن أن تبقي ظهور العديد من الأمراض المزمنة في الخليج وتعزز الصحة العامة .





- علاج الحساسية والالتهاب

البيضوي موجود في هذا البيض، ويعمل هذا النوع من البروتين كمكون طبيعي مضاد للحساسية، ويمكن تخفيف الالتهاب أو الازدحام أو أعراض الحساسية الأخرى بمساعدة هذا البيض.





- زيادة التمثيل الغذائي

فيتامين ب الموجود في هذه البيض يمكن أن يعزز النشاط الأيضي في جميع أنحاء الجسم ، من خلال تحسين الوظيفة الهرمونية والإنزيمية .





- تعزيز الحصانة

يحسن بيض السمان جهازك المناعي، ويعمل على تنظيف الدم من السموم والمعادن الثقيلة ، وتعزز نقاء الدم ، وتعزز الذاكرة وتزيد من نشاط الدماغ.





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- زيادة مستويات الهيموجلوبين في الدم

يمكن أن يساعد ارتفاع نسبة الحديد في بيض السمان الأشخاص المصابين بفقر الدم إلى حد كبير، تناولها بانتظام يحسن مستويات الهيموجلوبين .





- تحسين الرؤية

فيتامين أ الموجود في بيض السمان يحمي الرؤية ويساعد على تقليل التنكس البقعي ويمنع تطور إعتام عدسة العين.





- إدارة ضغط الدم

بيض السمان يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، ويساعد هذا المعدن في تخفيف الضغط على الشرايين والأوعية الدموية ، وبالتالي ، يحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة .





- تحسين صحة القلب

HDL هو (بروتين دهني عالي الكثافة) يشكل أكثر من 60 ٪ من الدهون في بيض السمان، تساعد هذه الأحماض الدهنية المفيدة في تحسين صحة القلب ومع ذلك ، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الكوليسترول ، فمن غير المستحسن إضافة الكثير من بيض السمان إلى وجباتهم الغذائية .





- منع حصوات المثانة

هذه البيض يعزز صحة الكلى والكبد والمرارة، ويحتوي على عنصر يسمى الليسيثين ، يساعد على تكسير حصوات المثانة ووقف نمو هذه الحصوات .







