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فوائد بيض السمان للرجال والنساء والأطفال

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:13 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
بيض السمان من الأغذية التي لا يفكر في تناولها الكثيرون بالرغم من احتوائه على مجموعة عناصر غذائية هامة للجسم، فمن أبرز فوائده أنه يقوي عضلات القلب لدى الجميع والعظام، ويمنع هشاشتها.

وحول ها الشأن، قال الدكتور فاروق الطاهر، استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب، إن الناس لو علموا بفوائد بيض السمان؛ لتناولوه يوميًا ضمن نظامهم الغذائي، وذلك للحصول على فوائده المذهلة، وهى كالتالى:

- يحتوي بيض السمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من خطر الإصابة بمرض السرطان.

- يحتوي على نسبة عالية جدًا من البروتين أعلى من الأنواع الأخرى من بيض الطيور ، مما يساعد الجسم في الحصول على حاجته من البروتين اللازم للنمو السليم وتجديد الأنسجة والخلايا.

- يحتوي بيض السمان على عناصر غذائية هامة لصحة العين وسلامتها من الأمراض.

- يعالج مرض الأنيميا لاحتوائه على عنصر الحديد بنسبة عالية.

- يعالج التهابات الأعصاب ويحمي من خطر الإصابة بالمرض، كما يحافظ على سلامة الجهاز العصبي.

- يمنح اللجسم الطاقة والنشاط.

فوائد بيض السمان للأطفال :

يقي من أمراض الجهاز الهضمي.
يقوي جهاز المناعة.
يفتح الشهية.
يقي من الأمراض المعوية.
يساهم في نمو الأطفال بشكل صحي.
يحقق التوازن البدني والعقلي للطفل.
يحسن معدل الذكاء.
يحسّن التمثيل الغذائي.
ينشط الأعصاب والجهاز المركزي.
يخزن البروتين في الجسم.
يفيد العظام والأظافر والأسنان.

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