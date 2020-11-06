البيض والبروكلي أبرزها.. أطعمة تعزز المناعة خلال جائحة كورونا

منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، ويناشد الأطباء بالاهتمام بـ تعزيز المناعة، سواء كان بتناول الأطعمة الصحية، أو بتناول الفيتامينات، و غسل اليدين وتغطية الأنف بالكمامة، لتجنب انتقال الفيروس إلى غير المصابين به.
وتشير الدراسات والأبحاث، إلى أن تناول الاطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الجهاز المناعي، مثل التي تحتوي على الزنك وفيتامينات E، C و A ، D، والمنجنيز، واوميجا 3 وغيرها من المعادن والفيتامينات.
وأشار موقع "بولد سكاي" الهندي، إلى ابرز الاطعمة التي يجب تناولها خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتساهم بشكل كبير في تعزيز المناعة.
وتشير الدراسات والأبحاث، إلى أن تناول الاطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الجهاز المناعي، مثل التي تحتوي على الزنك وفيتامينات E، C و A ، D، والمنجنيز، واوميجا 3 وغيرها من المعادن والفيتامينات.
وأشار موقع "بولد سكاي" الهندي، إلى ابرز الاطعمة التي يجب تناولها خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتساهم بشكل كبير في تعزيز المناعة.
اقرأ أيضًا:
1- الفول السوداني :
الفول السوداني مصدر رخيص ولذيذ للزنك، ومن السهل تضمين الفول السوداني في نظامك الغذائي اليومي ، فهو المفضل لدى الجميع.
2- الحمص :
يحتوي الحمص على كمية مناسبة من هذه المغذيات المعززة للمناعة، لإضافة المزيد من الحمص إلى النظام الغذائي ، بالإضافة إلى ان الحمص غني أيضًا بـ مضادات الأكسدة والألياف ومختلف العناصر الغذائية الأخرى.
3- البيض :
يحتوي البيض على كمية معتدلة من الزنك ويمكن أن يساعدك في تحقيق الهدف اليومي، تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 5 % من القيمة اليومية الموصى بها لـ الدهون الصحية والعديد من المعادن والفيتامينات الأخرى ، بما في ذلك السيلينيوم وفيتامين ب.
4- البقوليات :
تحتوي البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا على كمية كبيرة من الزنك. 100 جرام من العدس المطبوخ يحتوي على 12%من القيمة اليومية الموصى بها من الزنك، بالإضافة إلى ان البقوليات أيضًا مصدرًا غنيًا لـ الألياف والبروتين.
5- الدجاج :
إلى جانب العديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، يوفر لك الدجاج أيضًا كمية مناسبة من الزنك، يمكنك تناول حساء الدجاج أو الدجاج المشوي، للحصول على جرعتك اليومية من الزنك.
6- اللوز :
ويعتبر اللوز غني بفيتامين E والمنجنيز ، وهو ثنائي قوي يعزز المناعة يعززان نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية، يعد اللوز من الأطعمة التي يحب الأطفال تناولها بأنفسهم كوجبة خفيفة ، ولكن هناك الكثير من الطرق المختلفة ودمجها في النظام الغذائي لأطفالك.
7- التوت :
ويمتلئ التوت بمضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على محاربة الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة، هذا يساعد في الحفاظ على جهاز المناعة لدى الأطفال، فهناك العديد من أنواع التوت المختلفة التي يجب أن تحاول تضمينها في النظام الغذائي لأطفالك على سبيل المثال الفراولة ، والتوت الأزرق ، والتوت البري.
8- الزبادي :
تحفز بكتيريا البروبيوتيك الموجودة في الزبادي جهاز المناعة، فتناول الزبادي بدون سكر مضاف لأن السكر له تأثير معاكس على جهاز المناعة لدينا، للحصول على زبادي منخفض السكر ، قم بخلط الزبادي مع الفراولة والموز .
9- السلمون :
ويحتوي السلمون بدهون أوميجا 3، لا تعد هذه الدهون ضرورية لنمو العقول فحسب ، بل إنها تقلل الالتهاب أيضًا ، مما يزيد من تدفق الهواء و يحمي الرئتين من نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي، تشير أحدث الأبحاث أيضًا إلى أن هذه الأحماض الدهنية قد تعزز جهاز المناعة لديك عن طريق تعزيز وظيفة الخلايا المناعية.
10- البيض :
أظهرت الأبحاث أن البيض مفيد للغاية لمن يعانون من انخفاض في فيتامين (د) ، والذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، البيض هو أحد الأطعمة الوحيدة التي تحتوي على فيتامين د الموجود بشكل طبيعي ، كما أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة ، مثل والسيلينيوم وفيتامينات ب.
11- البروكلي :
يحتوي البروكلي على عدد من معززات جهاز المناعة ، بما في ذلك الفيتامينات C و A و E وعدد من مضادات الأكسدة.
12- الشوفان :
يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان ، وهو أحد مكونات الألياف التي تنشط الخلايا القاتلة.هذه هي الخلايا التي تقاوم البكتيريا والفيروسات التي توجد بالجسم، أضف الشوفان إلى النظام الغذائي لأطفالك عن طريق تقديم الشوفان بزبدة اللوز والتفاح.