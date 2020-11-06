البيض والبروكلي أبرزها.. أطعمة تعزز المناعة خلال جائحة كورونا

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1- الفول السوداني :

2- الحمص :

3- البيض :

4- البقوليات :

5- الدجاج :

إلى جانب العديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، يوفر لك الدجاج أيضًا كمية مناسبة من الزنك، يمكنك تناول حساء الدجاج أو الدجاج المشوي، للحصول على جرعتك اليومية من الزنك.

6- اللوز :

ويعتبر اللوز غني بفيتامين E والمنجنيز ، وهو ثنائي قوي يعزز المناعة يعززان نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية، يعد اللوز من الأطعمة التي يحب الأطفال تناولها بأنفسهم كوجبة خفيفة ، ولكن هناك الكثير من الطرق المختلفة ودمجها في النظام الغذائي لأطفالك.





7- التوت :

ويمتلئ التوت بمضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على محاربة الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة، هذا يساعد في الحفاظ على جهاز المناعة لدى الأطفال، فهناك العديد من أنواع التوت المختلفة التي يجب أن تحاول تضمينها في النظام الغذائي لأطفالك على سبيل المثال الفراولة ، والتوت الأزرق ، والتوت البري.





8- الزبادي :

تحفز بكتيريا البروبيوتيك الموجودة في الزبادي جهاز المناعة ، فتناول الزبادي بدون سكر مضاف لأن السكر له تأثير معاكس على جهاز المناعة لدينا، للحصول على زبادي منخفض السكر ، قم بخلط الزبادي مع الفراولة والموز .





9- السلمون :

ويحتوي السلمون بدهون أوميجا 3، لا تعد هذه الدهون ضرورية لنمو العقول فحسب ، بل إنها تقلل الالتهاب أيضًا ، مما يزيد من تدفق الهواء و يحمي الرئتين من نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي، تشير أحدث الأبحاث أيضًا إلى أن هذه الأحماض الدهنية قد تعزز جهاز المناعة لديك عن طريق تعزيز وظيفة الخلايا المناعية





10- البيض :

أظهرت الأبحاث أن البيض مفيد للغاية لمن يعانون من انخفاض في فيتامين (د) ، والذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، البيض هو أحد الأطعمة الوحيدة التي تحتوي على فيتامين د الموجود بشكل طبيعي ، كما أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة ، مثل والسيلينيوم وفيتامينات ب.





11- البروكلي :

يحتوي البروكلي على عدد من معززات جهاز المناعة ، بما في ذلك الفيتامينات C و A و E وعدد من مضادات الأكسدة.





12- الشوفان :