يقوي الجهاز المناعي.. تعرف على فوائد السبانخ

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ بعض فوائد السبانخ الصحية.
١_السبانخ غني بالمغنيسيوم
٢_وهو معدن يمكن أن يعزز هرمون التستوستيرون. كما أنه يحتوي على الحديد ، الذي يمكن أن يساعد في زيادة الرغبة الجنسية خاصة عند النساء.
٣_ممكن وضع أوراق السبانخ في السلطاتاو طهي السبانخ بطريقة صحية
٤تحتوي على فيتامين أ بنسب كبيرة، والذي يلعب دورًا كبيرًا في المحافظة على نضارة البشرة، وزيادة جمالها وشبابها.
٥_يقوي الجهاز المناعي والمخ ووظائفه، وحاسة البصر وخاصة مع التقدم في السن.