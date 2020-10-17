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مرأة

يقوي الجهاز المناعي.. تعرف على فوائد السبانخ

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ بعض فوائد السبانخ الصحية.

 ١_السبانخ غني بالمغنيسيوم 

٢_وهو معدن يمكن أن يعزز هرمون التستوستيرون.  كما أنه يحتوي على الحديد ، الذي يمكن أن يساعد في زيادة الرغبة الجنسية خاصة عند النساء.

٣_ممكن وضع أوراق السبانخ في السلطاتاو طهي السبانخ بطريقة صحية 

٤تحتوي على فيتامين أ بنسب كبيرة، والذي يلعب دورًا كبيرًا في المحافظة على نضارة البشرة، وزيادة جمالها وشبابها.

٥_يقوي الجهاز المناعي والمخ ووظائفه، وحاسة البصر وخاصة مع التقدم في السن.
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