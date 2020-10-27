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مرأة

يتبعها الكبار والصغار.. احذري هذه العادة تدمر المناعة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
وسط توقعات العديد من الدراسات والأبحاث بإمكانية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، إليكِ كيفية تعزيز المناعة، خصوصًا بين كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، إليك أبرز العادات التي تدمر المناعة يقدمها موقع "هيلث".



نظام غذائي صحي:
وفقا لموقع "هيلث"، يمكن بخطوات بسيطة وطبيعة تعزيز مناعة الجسم، وذلك باتباع نظام غذائي صحي عن طريق الاعتماد على تناول الأطعمة التي تساعد على رفع المناعة.


- تناول معلقة عسل أبيض مع كوب ماء صباحًا؛ حيث إن من دوره أن يقوم بتنقية مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

- طبق السلطة المتنوع غني بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.

-يجب تناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سي مثل الجوافة والفلفل الأحمر والكيوي والبروكلي والليمون والبرتقال.

- تناول الأطعمة الغنية بالزنك  مثل لحم البقر والبقوليات والفول والحمص.

-عدم إغفال الأعشاب مثل الزنجبيل والزعتر والميرمية، فهي من أهم الأعشاب لسلامة الجهاز التنفسي ورفع مناعتك.

-تجنب الإفراط في تناول المعلبات والسكريات والدهون المشبعة.

- تجنب التوتر والقلق والضغوط النفسية، فهو يتسبب فى قلة كفاءة الجهاز المناعى، وذلك لأن التوتر ينتج لدينا هرمونات تؤثر بعمق على جهاز المناعة، لذا، فإن أحد أهم الطرق لزيادة مناعتنا هو تقليل التوتر.

- يمكن تجنب التدخين والقيام بممارسة أي نوع من أنواع الرياضة، فهي لها دور كبير في كفاءة جهازك المناعى.

- تسمح عادة قضم الأظافر من قبل الصغار والكبار للعدوى مثل البكتيريا وحبوب اللقاح بالدخول مباشرة إلى فمنا ثم إلى أجسامنا، هذا يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد وضعف جهاز المناعة.

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