يتبعها الكبار والصغار.. احذري هذه العادة تدمر المناعة









نظام غذائي صحي:



وفقا لموقع "هيلث"، يمكن بخطوات بسيطة وطبيعة تعزيز مناعة الجسم ، وذلك باتباع نظام غذائي صحي عن طريق الاعتماد على تناول الأطعمة التي تساعد على رفع المناعة.









- تناول معلقة عسل أبيض مع كوب ماء صباحًا؛ حيث إن من دوره أن يقوم بتنقية مسار الهواء في الجهاز التنفسي.





- طبق السلطة المتنوع غني بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.





-يجب تناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سي مثل الجوافة والفلفل الأحمر والكيوي والبروكلي والليمون والبرتقال.



- تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل لحم البقر والبقوليات والفول والحمص.



-عدم إغفال الأعشاب مثل الزنجبيل والزعتر والميرمية، فهي من أهم الأعشاب لسلامة الجهاز التنفسي ورفع مناعتك.



-تجنب الإفراط في تناول المعلبات والسكريات والدهون المشبعة. الجوافة والفلفل الأحمروالليمون والبرتقال.



