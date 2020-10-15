هاني الناظر يطالب بتناول هذه الأطعمة في هذا الوقت لتقوية المناعة

ومن أهم الأطعمة، الجزر ..الفلفل الألوان ..الجرجير .. أوراق نبات السلق طازجة ومن الفاكهة البرتقال..الرمان ..الجوافة ومن المشروبات عصير الليمون بارد وليس دافئا نهائيا … الجنزبيل ..القرفة.

ومن أهم الأشياء الواجب اتباعها خلال هذا الوقت، ارتداء الكمامة بشكل دائم للحماية من الإصابة بـ

، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، والحرص على التباعد

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