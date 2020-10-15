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مرأة

هاني الناظر يطالب بتناول هذه الأطعمة في هذا الوقت لتقوية المناعة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:34 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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نهى هجرس
نشر الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية والتجميل، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وقدم من خلاله أهم الأطعمة والخضراوات الواجب تناولها خلال هذه الفترة لتقوية جهاز المناعة.

وأضاف هاني الناظر، اعتبارا من اليوم نصف أكتوبر وحتي نهاية الشتاء أدعو حضراتكم بالحرص علي تناول الآتي يوميا لتقوية الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض وعلي رأسها كورونا


ومن أهم الأطعمة، الجزر ..الفلفل الألوان ..الجرجير ..أوراق نبات السلق طازجة ومن الفاكهة البرتقال..الرمان ..الجوافة ومن المشروبات عصير الليمون بارد وليس دافئا نهائيا … الجنزبيل ..القرفة.

ومن أهم الأشياء الواجب اتباعها خلال هذا الوقت، ارتداء الكمامة بشكل دائم للحماية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، والحرص على التباعد الاجتماعي.
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