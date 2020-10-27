تقوية المناعة وتعزيز صحة الكبد.. أطعمه لا تغفل تناولها

نحو 75 في المائة من جميع حالات المرض بأنواع السرطانات الأخرى.

تعد أبرز أعرا ض سرطان الكبد سرطان الخلايا الكبدية وسرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد التى ينبغى عدم تجاهلها؛ فقدان الوزن غير المقصود وفقدان الشهية واستفراغ وغثيان بجانب ألم في البطن أو تورم واليرقان، ولا تسبب أورام الكبد عمومًا أعراضًا حتى تتطور.