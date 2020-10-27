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مرأة

تقوية المناعة وتعزيز صحة الكبد.. أطعمه لا تغفل تناولها

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعد سرطان الكبد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، وتعد أبرز أسباب الإصابة بسرطان الكبد هى التدخين والبدانة.


ويمثل المصابون بسرطان الكبد نحو 75 في المائة من جميع حالات المرض بأنواع السرطانات الأخرى.

 تعد أبرز أعراض سرطان الكبد سرطان الخلايا الكبدية وسرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد التى ينبغى عدم تجاهلها؛ فقدان الوزن غير المقصود وفقدان الشهية واستفراغ وغثيان بجانب ألم في البطن أو تورم واليرقان، ولا تسبب أورام الكبد عمومًا أعراضًا حتى تتطور.


أطعمة تساعد على الشفاء
 قدم موقع "boldsky" أبرز الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة وتعزيز شفائك بشكل سليم.


- البروتينات الخالية من الدهون
المواد الغذائية مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات وفول الصويا مفيدة للغاية لفرد يعاني من سرطان الكبد.


- الحبوب الكاملة
إن تناول دقيق الشوفان وخبز القمح الكامل والأرز البني والمعكرونة الكاملة الحبوب ليس فقط آمنًا لصحة الكبد ولكن أيضًا يساعد على تحسين مستويات طاقتك.




- الفواكه
يعتبر تناول الفواكه، خاصة الفواكه الملونة، مفيدا لصحة الكبد.

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