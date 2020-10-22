يرفع المناعة وصحة العظام .. فوائد غير متوقعه لماء الثوم









يرفع جهاز المناعه







يعد الثوم منخفض السعرات الحرارية وغني بفيتامين ج وفيتامين ب 6 والمنجنيز. كما أنه يقاوم نزلات البرد ومكملات تعزز وظيفة جهاز المناعة وتقليل شدة الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا ونزلات البرد.





خفض ضغط الدم





مفيد للبشرة











يحارب الإجهاد











حماية شعرك







يعد الثوم غني بالفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامينات B-6 و C ، والمنجانيز ، والسيلينيوم وكلها تعزز صحة الشعر وقد تساهم الخصائص الطبيعية المضادة للميكروبات والفطريات الموجودة في الثوم أيضًا في فوائد الشعر







صحة العظام





يساعد الثوم فى تحسن صحة العظام فهو يمكن أن يقلل من فقدان العظام عن طريق زيادة هرمون الاستروجين عند الإناث وقد يكون للأطعمة مثل الثوم والبصل أيضًا تأثيرات مفيدة على هشاشة العظام .



