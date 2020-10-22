يرفع المناعة وصحة العظام .. فوائد غير متوقعه لماء الثوم

فوائد ماء الثوم عديدة فهى تحتوي على مركبات ذات خصائص طبية قوية إليك فوائد ماء الثوم العديدة للصحة والبشرة لغناه بمركبات الأليسين المتواجدة فى الثوم الطازج بعد تقطيعه أو سحقه ويحتوي الثوم أيضًا على كميات ضئيلة من العديد من العناصر الغذائية الأخرى
وتعد أبرز فوائد ماء الثوم المغلى فائدته أيضا فى خفض ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي أكبر مسببات الوفاة في العالم.
يرفع جهاز المناعه
يعد الثوم منخفض السعرات الحرارية وغني بفيتامين ج وفيتامين ب 6 والمنجنيز. كما أنه يقاوم نزلات البرد ومكملات تعزز وظيفة جهاز المناعة وتقليل شدة الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا ونزلات البرد.
خفض ضغط الدم
وتعد أبرز فوائد ماء الثوم المغلى فائدته أيضا فى خفض ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي أكبر مسببات الوفاة في العالم.
مفيد للبشرة
غنى الثوم بمضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة وتساهم في عملية الشيخوخة.
يحارب الإجهاد
وثبت أن الجرعات العالية من مكملات الثوم تزيد من إنزيمات مضادات الأكسدة وكذلك تقلل بشكل كبير من الإجهاد التأكسدي لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم وقد تقلل التأثيرات المشتركة لخفض الكوليسترول وضغط الدم ، فضلًا عن الخصائص المضادة للأكسدة ، من خطر الإصابة بأمراض الدماغ الشائعة مثل مرض الزهايمر والخرف
حماية شعرك
يعد الثوم غني بالفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامينات B-6 و C ، والمنجانيز ، والسيلينيوم وكلها تعزز صحة الشعر وقد تساهم الخصائص الطبيعية المضادة للميكروبات والفطريات الموجودة في الثوم أيضًا في فوائد الشعر
صحة العظام
يساعد الثوم فى تحسن صحة العظام فهو يمكن أن يقلل من فقدان العظام عن طريق زيادة هرمون الاستروجين عند الإناث وقد يكون للأطعمة مثل الثوم والبصل أيضًا تأثيرات مفيدة على هشاشة العظام .