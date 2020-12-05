شلل وبتر الأطراف حتى الموت.. احترس من لدغة حشرة الأرملة السوداء

يخشى الكثير من لدغات العنكبوت وخاصًة العنكبوت الذي يعرف بـ "الأرملة السوداء الكاذبة"، والتي يمكن أن تؤدي إلى تورم مؤلم وتيبس وخراجات كبيرة وأحيانًا لحالات لصحية مستعصية، ولكن العلماء يكشفون حقائق مفاجئة عن تلك اللدغات.





كانت هناك حالات نادرة تم إلقاء اللوم عليه في الشلل وبتر الأطراف وحتى الموت ، لكن دراسة جديدة تؤكد أن لدغة العنكبوت ليست خطيرة، ولكن الخطر يكمن في البكتيريا الموجودة على أنياب العنكبوت نفسه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ففي دراسة جديدة نُشرت في مجلة Scientific Reports ، وجد الباحثون أن العناكب تحمل البكتيريا على أنيابها التي يمكن أن تصيب البشر، ويمكن أن تكون الجراثيم الذي يحمله عنكبوت " الأرملة السوداء الكاذبة" مقاومة للمضادات الحيوية الشائعة.





قال المؤلف المشارك"أويف بويد"، أخصائي علم الأمراض في كلية NUI Galway للعلوم الطبيعية: "مقاومة مضادات الميكروبات مشكلة ملحة ومتنامية في جميع أنحاء العالم.. والنهج الذي يربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة هو السبيل الوحيد لمعالجة المشكلة."





من قبل كان يُلقى باللوم على الإصابات النادرة "التي تتغذى على الجلد" بعد لدغات العنكبوت التي تبدو غير ضارة على الضحايا الذين يخدشون لدغاتهم بأظافر أصابعهم المتسخة، ولكن بويد وزملاؤه افترضوا أن البكتيريا قادمة من العناكب نفسها.





وفي سبيل ذلك قاموا بعمل مسح على عدد من العناكب "الأرملة السوداء" بحثًا عن البكتيريا ، وفعلوا الشيء نفسه مع بعض العناكب المنزلية العملاقة ونسيجها ، كانت جميع العناكب مليئة بالجراثيم: من بين 22 نوعًا بكتيريًا تم العثور عليها على الأرامل الزائفة ، كان 12 نوعًا محتملًا ممرضًا للإنسان ، وفقًا لـ Science Alert.





قال نياز خان ، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة NUI في غالواي ، إن دراستنا توضح أن العناكب ليست سامة فحسب ، بل إنها أيضًا حاملة للبكتيريا الخطرة القادرة على إحداث عدوى شديدة.





أقل من اثني عشر نوعًا من العناكب لديها أنياب قوية بما يكفي لاختراق جلد الإنسان، وقال المؤلف المشارك جون دنبار ، عالم الحيوان في معمل نظام السم في معهد رايان: "لكن واحدًا منهم فقط ، وهو عنكبوت الأرملة الكاذب ، يعتبر ذا أهمية طبية".





تتميز عناكب الأرملة الكاذبة ، والمعروفة أيضًا باسم الأرامل الزائفة النبيلة ، بلحمها الأسود اللامع وأجسامها المنتفخة وأرجلها السميكة وأنماطها الشبيهة بالجمجمة، وعادةً ما ينتج عن لدغة الأرملة النبيلة ، والتي تكون في حد ذاتها غير مؤلمة إلى حد ما ، بعض الاحمرار والألم.





ولكن إذا تم تمرير البكتيريا ، يمكن أن تحدث عدوى في حالات نادرة ، تكون خطيرة بما يكفي لتتطلب مضادات حيوية أو إقامة في المستشفى، فيما قال "خان" إن التهديد الأكبر هو أن بعض السلالات التي تحملها الأرملة الكاذبة مقاومة للأدوية المتعددة "مما يجعل علاجها بالأدوية العادية أمرًا صعبًا".





في عام 2016 ، يُعتقد أن امرأة من هامبشاير تعرضت للعض من قبل أرملة كاذبة وكان لابد من بتر جزء من إصبعها، ودخلت المرأة البالغة من العمر 60 عاما إلى المستشفى وتوفيت بسبب تعفن الدم.



