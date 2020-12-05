خلال زيارة السيسي لـ باريس..صحيفة فرنسية: الحكومة المصرية توقع عقدا مع إيرباص لإنشاء قمر صناعي

قالت صحيفة لا تريبيون الفرنسية إنه من المتوقع أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع عقد إنشاء قمر صناعي لــ صالح مصر مع شركة "إيرباص" للفضاء فرع فرنسا.

وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية ستوقع عقدا مع إيرباص بعد أن فازت بالعقد ضد منافستها وشريكتها شركة تاليس.

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين المقبل، زيارة ثنائية للعاصمة الفرنسية باريس، تستمر على مدار يومين يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين من بينهم وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، لبحث سبل دعم التعاون الثنائي ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





كما يبحث الرئيسان سبل عقد المؤتمر الدولي للسلام لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط من جديد في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.





ومن المقرر أن يصل الرئيس السيسي إلى باريس مساء غد 6 ديسمبر 2020، في زيارة تستغرق يومين.





وينتهي أيضا الأحد 6 ديسمبر التدريب الجوي البحري المشترك "ميدوزا 10-2020" بين مصر وفرنسا وقبرص واليونان والإمارات العربية المتحدة.





وأصبحت فرنسا المورد الرئيسي للأسلحة لمصر بين 2013 و2017 متجاوزة الولايات المتحدة المورد التاريخي الأكبر. وفي عام 2017 وحده، سلّمت باريس لــ مصر معدات عسكرية بقيمة أكثر من 1.4 مليار يورو. ووفّرت فرنسا السفن الحربية، والطائرات المقاتلة، والعربات المدرعة.





وتتفق مصر وفرنسا على سبل حل معظم القضايا الإقليمية جنوب البحر المتوسط وفي الشرق الأوسط.





وفي إطار التعاون الطلابي والثقافي فهناك العديد من البعثات الأثرية في مصر كما توجد جامعة فرنسية في القاهرة، وردًا على طلب وزارة السياحة والأثار، أرسلت فرنسا منذ أيام فرانسوا سيمون-فوستييه، الخبير في مجال تصنيع الساعات Mantelpiece clock ، لفحص إمكانية تصليح الساعة الموجودة بقلعة محمد على والمهداة من فرنسا لمصر في 1845.





وتساعد فرنسا مصر في كثير من المشروعات ومنها مترو أنفاق القاهرة.