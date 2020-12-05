باللون الأسود.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.





وتألقت منة فضالي في الصور بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب مكشوف الكتف والصدر باللون الأسود وهو ما جعل اطلالتها جريئة.





أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع الماكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة.





وكانت منة فضالي شاركت في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.





وكانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.





وشاركت منة في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.





نشرت الفنانة منة فضالى، البوستر الرسمى لمسلسل "سكن البنات" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





وقالت منة فضالى: "مسلسل سكن البنات تاليف احمد صبحي واخراج محمد النقلي انتاج شركه mgr الاستاذ ممدوح شاهين النجوم وفاء عامر ايتن عامر منذر ريحانه محمد نجاتي هاجر الشرنوبي حسني شتا احمدجمال سعيد منه فضالي #منه_فضالي #نانسي".





كانت الفنانة منة فضالى كشفت فى تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها بعد خضوعها لعملية جراحية فى عينها.





وقالت منة فضالى: "إن والدتها خرجت من المستشفى وحالتها الصحية فى تحسن كبير وتستكمل علاجها فى المنزل".





وتستكمل منة فضالى تصوير مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالاضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.





مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.





وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.





في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



