14 بندا.. شروط اشتراك الأندية في كأس الكونفدرالية

وجاءت لائحة المسابقات الخاصة بكأس الكونفدرالية على النحو التالي:

وجاءت لائحة المسابقات الخاصة بكأس الكونفدرالية على النحو التالي:

7. إذا تم إيقاف الكأس الوطنية لاتحاد ما لأكثر من عام لأي سبب من الأسباب ، فلا يمكن للاتحاد المعني إشراك أي نادٍ في CAF CC.





8. بالنسبة للدول التي لها الحق في إشراك فريقين ، في حالة عدم تمكن الفائز بالكأس والوصيف من المشاركة في كأس الاتحاد ، تحتفظ لجنة الأندية بالحق في قبول ناد آخر. في هذه الحالة ، يجب أن يكون ترتيب الدوري الوطني هو الأولوية على الكأس الوطنية





9. الطلبات التي لم يتم تقديمها وفق الشروط السابقة لن يتم النظر فيها ، والجمعية المعنية تفقد حق المشاركة في المسابقة.



