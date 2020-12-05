وزير الشباب والرياضة: 475 برنامجا للتوعية بأهمية المشاركة السياسية..وتطوير منظومة الربط الالكترونى واعتبار الانسان موردًا يجب استثماره

اشرف صبحي :

-الوزارة تفتح قنوات تواصل ايجابيه وفعاله مع الشباب بلغة يجيدونها





-برامج التنشئة والتثقيف السياسي بمراكز الشباب تخاطب كافة الفئات العمرية





-نعمل على خلق نوع من الحوار داخل الاسرة المصرية





-618 برنامجا لـ "المرأة وذوى القدرات والهمم وكبار السن والرواد " بمراكز الشباب





-475 برنامجا للتوعية بأهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات









قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن مراكز الشباب أصبحت تعطى أولوية لبعض الفئات التي يجب زيادة الاهتمام بها وهى " المرأة وذوى القدرات والهمم وكبار السن والرواد " وذلك فى إطار الدور المجتمعى لها، مشيرا إلى أن عدد البرامج والأنشطة التي تخاطب تلك الفئات بلغت 618 برنامجا.





أضاف صبحى أنه بالتزامن مع الفترة الحالية والتي ترتبط بانتخابات مجلس النواب ومع التوعية بأهمية المشاركة السياسية باعتبار المشاركة في الانتخابات واجبا وطنيا فقد بلغ عدد برامج التثقيف والتنشئة السياسية 475 برنامجا ونشاطا.

أوضح صبحى أن برامج التنشئة والتثقيف السياسي بمراكز الشباب تخاطب كافة الفئات العمرية ولا تقتصر على الشباب فقط لخلق نوع من الحوار داخل الاسرة المصرية من خلال أحد أعضائها المشاركين ببرامج وأنشطة مراكز الشباب.





و أشار صبحي الى اهتمام خطط مراكز الشباب بمجال التطوع وتحسين السلوك البيئي فقد تضمنت الخطط 592 برنامجا ونشاطا، وأنه يجرى حاليا إعادة صياغة الصورة الذهنية لمراكز الشباب من خلال ما يتم تطويره من أساليب الإدارة والمتابعة والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المختلفة.





وأكد وزير الشباب والرياضة بأن الوزارة تسعى لخلق حالة من الحوار الوطنى غير المباشر مع الفئات المستهدفة من برامج وأنشطة مراكز الشباب باعتبار المراكز هي الكيان الذى يخاطب فئة عريضة من الشعب المصري.





وأضاف صبحى أنه من خلال منظومة الربط الإلكتروني أصبحت هناك مؤشرات رقمية للبرامج والأنشطة فخلال شهر أكتوبر نفذ 3658 مركز شباب نحو 11307 برامج وانشطة في مختلف المجالات، حيث بلغ عدد البرامج الرياضية 2716 برنامجا ولا يقتصر دور تلك البرامج الرياضية على الممارسة فقط بل امتدت أهدافها الى تنمية مهارات أعضاء مراكز الشباب وغرس القيم الإيجابية.





وانطلاقا من دور الوزارة في بناء الشخصية المصرية فقد بلغت البرامج (الثقافية والدينية والاجتماعية والفنية) 5610 برامج وانشطة، وقد اختلفت فلسفة البرامج والأنشطة والتى لم يعد يقتصر دورها على أعضاء مراكز الشباب بالشكل الفردي بل امتد هدف البرامج والأنشطة لتستهدف الاسرة المصرية باعتبارها البيئة التي يعيش فيها.





وأشار صبحى إلى مراكز الشباب اتخذت خلال شهر أكتوبر أسلوبا مختلفا في التعامل مع انتصارات أكتوبر المجيدة لتنمية القيم والروح الوطنية التي تعيد صياغة ذكرى الانتصار، حيث تضمنت خطط 2345 مركز شباب برامج وفعاليات مختلفة فنية وثقافية ورياضية ودينية ترتبط بذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك في اطار الرسالة الوطنية التي تلعبها مراكز الشباب والتي تنطلق في صورة برامج وأنشطة وفعاليات تستهدف غرس قيم الانتماء وبناء الشخصية الوطنية للإنسان المصري.





كذلك أكد صبحي علي أهميه بناء فرق العمل وتدريبهم علي استخدام الاساليب التكنولوجية.





كذلك ساعدت المنظومة في تحسين اساليب المتابعه والتخطيط البرامج المستقبليه انطلاقا من الاحتياجات الفعليه للفئات المستهدفه وذلك من خلال اطلاق منظومة استطلاع الرأى والمقترحات.