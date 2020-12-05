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تعليم

التعليم العالي: انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية في الجامعات 10 ديسمبر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:02 م
انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات
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نهلة الشربيني
أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ماراثون الانتخابات الطلابية يبدأ الخميس 10 ديسمبر.  وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وتمت مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللائحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الاعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة. وللطلاب راغبي الترشح لاتحاد الطلاب بالجامعات يعرض "صدى البلد" 8 شروط مهمة لا بد أن يتعرف عليها الطلاب: - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية. - أن يكون حسن السمعة. - أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية و ليس باقيًا للإعادة . - أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى معفين من هذا الشرط . - ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بأحد الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الطلابية. - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون. _ أن يتقدم المرشح بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح . كيفية إجراء الانتخابات الطلابية ونستعرض كيفية إجراء الانتخابات الطلابية على 9 مراحل: 1- سحب وتقديم الاستمارات 2- إعلان الكشوف المبدئية. 3- تلقي الطعون 4- إعلان الكشوف النهائية. 5- بدء الدعاية الانتخابية. 6- تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي. 7- انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات. 8- يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات. 9- ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة. 

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ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والتي أقرت لائحة الاتحادات الطلابية. 

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وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ وذلك لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١. ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها وحتى نهايتها.
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