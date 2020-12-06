البنك المركزي: 929.4 مليار جنيه نقود الاحتياطي نهاية أغسطس الماضي

ارتفع إجمالي نقود الإحتياطي بنهاية أغسطس الماضي مسجلا 929.4 مليار جنيه مقارنة بـ 912.1 مليار جنيه في يوليو السابق له ومقارنة بـ 855.6 مليار جنيه في يونيو 2020.





وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ، أن جملة النقد المتداول خارج البنك المركزي بلغ 655.84 مليار جنيه في أغسطس 2020 مقابل 677.4 مليار جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 651.2 مليار جنيه في يونيو الماضي.





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وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي وفقا للتقرير نحو 273.514 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 234.733 مليار جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 204.413 مليار جنيه في يونيو 2020.





وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية نحو 185.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 186.514 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 157.33 مليار جنيه في يونيو 2020 .





وأشار التقرير إلي وصول صافي الأصول المحلية لـ 743.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 725.6 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 698.3 مليار جنيه في يونيو 2020.





وأوضح التقرير أن صافي المطلوبات من الحكومة بلغت 761.15 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 810.101 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 805.54 مليار جنيه في يونيو 2020.





ووصلت الأوراق المالية ضمن المطلوبات من الحكومة إلي 698.81 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 700 مليار جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 700.3 مليار جنيه في يونيو 2020.





وبلغ بند التسهيلات الإئتمانية ضمن المطلوبات من الحكومة لـ 131.65 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 175.1 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 162.7 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.





ووصلت الودائع إلي 69.31 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 64.44 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 57.4 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.





وسجلت المطلوبات من الحكومة ضمن الأصول المحلية نحو 137.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 135.404 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 160.7 مليار جنيه في يونيو 2020.