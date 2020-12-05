سامح عبد العزيز يكشف حقيقة مشاركة هيفاء وهبى في مسلسل يسرا الجديد





وقال سامح عبد العزيز فى تصريح لـ "صدى البلد" : ان ما يتردد ليس له اساس من الصحة وان ما يقال عن مشاركة هيفاء وهبى فى مسلسل يسرا المقبل غير صحيح وعار تماما من الصحة.





واضاف سامح عبد العزيز : العمل مازال فى مراحله الاولى وننتظر الانتهاء من كتابته حتى يمكن البدء فى تصويره.





يذكر أن آخر أعمال سامح عبد العزيز مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا والذى عرضه، في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري 2020.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.

من جهة أخرى، كشفت الفنانة يسرا عن مشاركتها فى فيلم جديد بعنوان "ليلة عيد" مع المخرج سامح عبد العزيز والمنتج احمد السبكى وهو العمل الذى يناقش العديد من قضايا المراة فى المجتمع.

ومن ناحية اخرى كشفت أيضا يسرا عن استقرارها بشكل كبير على فريق عمل مسلسلها الجديد والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل وهو نفس فريق مسلسلها الاخير "خيانة عهد" مؤكدة خلال لقائها فى برنامج "انسايدر بالعربى" ان فريق عمل مسلسل "خيانة عهد" به حالة من التناغم والانسجام غير طبيعى "ووشنا حلو على بعض".

وقالت يسرا : حتى الان لم يتم الاستقرار بشكل نهائى على السيناريو ولكن هناك فكرة يتم حاليا كتابتها ومن المقرر ان يبدأ التصوير فور الانتهاء من كتابة السيناريو.

يذكر ان اخر اعمال يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك فى بطولته كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وخالد انور وبيومى فؤاد وسلوى عثمان وتأليف احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز.

وكان اخر اعمال الفنانة يسرا فى السينما فيلم "صاحب المقام" والذى شارك فى بطولته كل من آسر ياسين وامينة خليل وبيومى فؤاد وتأليف ابراهيم عيسى واخراج ماندو العدل.

نفى المخرج سامح عبد العزيز ما تردد بشأن تعاقد الفنانة هيفاء وهبى على مسلسل جديد الذى تخوض به الفنانة يسرا السباق الرمضانى المقبل بنفس فريق عمل مسلسله السابق "خيانة عهد".