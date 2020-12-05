أشرف عبد الباقي يكشف مفاجأة عن أول حب في حياته

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إن أول حب في حياته كان لفتاة تسكن بعيدا عنه، وكان يراها من شرفة الحجرة لكن في النهاية تفاجأ بأنها "نتيجة تاريخ معلقة على الحائط"، مشيرا إلى أنه شخص رومانسي جدا.





وأضاف «عبد الباقي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن ثاني مرة قام بحب فتاة وأعطت له ميعادا لمقابلتها لم يذهب خوفا من الفكرة في حد ذاتها لانه لم يفعل ذلك من قبل، موضحا أن تلك الفتاة كانت أجرأ منه في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن تلك الفتاة أعطته ميعاد المقابلة بالاشارات بينها وبينه.





وتابع أشرف عبد الباقي، أنه لم ير تلك الفتاة مرة ثانية بعد عدم الذهاب إليها، مضيفا أن قصص الحب التي خاضها وفشلت كانت بسبب أنها من طرف واحد.





وقال الفنان أشرف عبد الباقي، إنه عمل تحليل DNA في أمريكا ليس لمعرفة نسبه لانه متأكد من ذلك الأمر، لأنه شاهد برنامجا تليفزيونيا في السابق يستضيف مجموعة من الاشخاص وكل شخص منهم يتحدث عن أصوله ويقوم البرنامج بعمل تحليل DNA له ويكتشفون تاريخ أصوله من قبل 1000 سنه فأراد معرفة أصوله القديمة.





وأضاف «عبد الباقي» أن بعد عمل تحليل DNA في أمريكا اكتشف أن عائلته منذ 400 عام متواجدة في القاهرة.





وتابع الفنان أشرف عبد الباقي، أنه كان يعمل مع والده في ورشته الخاصة بالحديد في بداية حياته والجميع في ورشة والده كانوا يعاملونه بمعاملة جيدة جدا نظرا لانه ابن صاحب الورشة ولكنهم كانوا يريدون تعليمه كل فنون الصنعة.





وقدّم الفنان أشرف عبد الباقي، التحية والشكر لكل المشاركين والحاضرين في مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفًا «كلنا موجودين رغم كل الظروف والتحديات بسبب كورونا التي تواجهنا الآن وواقفين على رجلينا».





وقال «عبد الباقي» خلال تقدمه مهرجان القاهرة السينمائي، إن هناك تحديات أثرت على صناعة السينما في مصر بسبب جائحة فيروس كورونا، متابعا : «الفترة اللي فاتت اشتغلت مسرح وممكن اشتغل يدوي عادي ومعنديش مشكلة».





وتابع أشرف عبد الباقي مازحا : «كثير من المخرجين بيحبوا السيطرة في اللوكيشن علشان كده ممكن المخرج يشتغل «سايس»، أما المصورين يحبوا يركبوا الاتوبيس ويعملوا في مهنة النقاشة.





وأكمل أشرف عبد الباقي، أن النجم أحمد حلمي الفترة اللي فاتت كان طول الوقت في المطبخ، وعمل كيكة أسمنتية وجاب شاكوش وكسر فيها».





وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.



