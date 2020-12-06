صفقة الأبيض الأخيرة .. خطوة واحدة تفصل انتقال عبدالعاطى دجلة إلى الزمالك

يكثف مسئولو نادى الزمالك فى الوقت الحالى من مفاوضاتهم مع وادى دجلة بشأن ضم محمد عبدالعاطى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.







وعلم صدى البلد أن مسئولى وادى دجلة يوافقون على رحيل محمد عبدالعاطى لاعب الفريق خلال الوقت الحالى بعد تلقيه عرضا من قبل القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.





وأبدى مسئولو دجلة موافقتهم المبدئية بشأن انتقال محمد عبدالعاطى إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجارى ، وطالب مسئولو دجلة بالحصول على مبلغ مالى بجانب استعارة عدد من اللاعبين من قبل الفريق الأبيض يأتى على رأسهم كريم بامبو ومصطفى فتحى.





وتبقى نقطة الخلاف الوحيدة داخل دجلة هى بيع عبدالعاطى إلى الزمالك على سبيل البيع النهائى وليس الإعارة كما يطلب مسئولو الأبيض ، ويرى دجلة أن البيع النهائى لعبدالعاطى يمكن أن يستفاد منه النادى من الناحية المادية ويستطيع تدبير كافة أمور الفريق خلال الموسم الكروى الجديد .





ويأمل مسئولو الزمالك فى إنهاء مفاوضات ضم محمد عبدالعاطى خلال الوقت الراهن قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد والمقرر غلقه مع نهاية اليوم الأحد ، وفى حال نجحا ضم عبدالعاطى ستكون الصفقة الأخيرة للفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي .





وعلى الجانب الآخر ، أعلن خالد الغندور عدم التعاقد مع أحمد الشيخ، كما فشلت مفاوضات ضم علي غزال الذي رحل نحو سموحة.





وكشف الاعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عن مفاجأة مدوية بشأن تعاقد الزمالك مع احمد الشيخ لاعب الاهلي السابق .





وقال الغندور عبر تصريحات تلفزيونية فى برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك ان اللجنة المؤقتة لإدارة النادي رفضت التعاقد مع أحمد الشيخ.





وأضاف الغندور أن اللجنة المؤقتة رفضت فكرة التعاقد مع الشيخ حفاظا على مبادئ النادي وقيمه، خاصة بعدما هاجم اللاعب الزمالك أكثر من مرة قبل ذلك.





وانتشرت أخبار عن توقيع أحمد الشيخ، على عقود انتقاله لصفوف فريق الزمالك، وذلك لمدة 3 سنوات.