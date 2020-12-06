لوحات وتماثيل.. تعرف على معرض القاهرة للفنون بدورته السادسة .. فيديو

معرض القاهرة للفنون هو أكبر وأكثر المعارض تنوعًا للفن المعاصر، وفي دورته السادسة، يتم عرض ما يزيد عن ألف وخمسمائة عمل فني لأكثر من مائة و ثمانين فنان مصري، ويهدف معرض القاهرة للفنون تقديم أكبر عدد من المواهب المصرية المعاصرة لدعمهم و الإحتفاء بهم، و عكس صورة صادقة عن المشهد الحالي لساحة الفن المعاصر.





و يسعي معرض القاهرة للفنون لخلق مساحة غير تقليدية للفنانين البارزين والناشئين، لعرض أعمالهم سويًا في إطار تآزري من خلال كسر قواعد العرض والمشاركة ومدة العرض المتعارف عليها للمعارض الفنية، حيث أن كل عمل فني يلعب دورًا هامًا في التجربة الشاملة للمعرض.





و تحدثت لينا الوافي، مديرة معرض القاهرة للفنون، إلي عدسة "صدي البلد" قائلة أن هذه هي النسخة السادسة لإقامة المعرض، و هي أكبر نسخة علي مدار السنين الماضية، و فكرة المعرض هي تجميع عدد كبير جدًا من الفنانين المصرية، المعروفين بتاريخهم و أعمالهم علي مدار مسيرتهم الفنية، مع اشتراك عدد من الفنانين الشباب الصاعدين لإكمال المعرض، و ذلك لكي يتمكن الزوار عند زيارتهم للمعرض أن يتلقوا مشهد المعرض ككل.





و أكملت لينا أن أختيار الفنانين يتم علي مدار السنة، و يعتمد علي إبداعهم و أعمالهم الاستثنائية، و الفنانين أصحاب الأفكار الجديدة و الأساليب المختلفة، و يتم أيضًا إختيار الفنانين الصغيرة الذين يروا بأن لهم مستقبل من لوحاتهم الفنية، و علاقتهم مع الفنانين الاخري و تواصلهم معهم، و لاقي المعرض إهتمام كبير من قبل العارضين و التقديم علي الاشتراك به، لاشتياقهم إلي عرض أعمالهم الفنية للتعبير عن حبهم للفن.





و في ظل الظروف الراهنة لفيروس كورونا، أوضحت لينا بأنها أعتمدت علي إختيار مكان مفتوح و واسع يصل طول سقفه إلي ١٣ مترًا، و بذلوا مجهود كبير في التوسيع بين الممرات لتقليل التكدس، مع توزيع الكمامات و المعقمات علي الزوار باستمرار، للالتزام بالإجراءات الوقائية المطلوبة، كما أنه يوجد إهتمام من قبل الزوار علي التزامهم بارتداء الكمامة و عدم نزعها داخل المعرض، و يوجد إقبال كبير من قبل مُحبين الفن علي المعرض، لمشاهدة كل الأعمال الفنية المتنوعة من لوحات و تماثيل نحتية بالأشكال المختلفة.





و ذكرت خديجة أبو حسين، الفنانة التشكيلية بكلية الفنون الجميلة قسم تصوير، أن معرض القاهرة للفنون بالنسبة لها يعد من أهم المعارض، و تحرص علي المشاركة به كل عام، و دائمًا هو تحدي لها من أجل إبراز أفضل ما عندها في الفن مع باقي الفنانين في المعرض، و أكثر ما يميز لوحاتها هذا العام، إنها مصنوعة من خامة الزيت، حيث أن الزيت خامة أصيلة و توصل الإحساس المطلوب للمشاهد، و اللوحات مستوحاه من أماكن مختلفة في مصر، و بالنسبة للوقت المطلوب لتفيذ اللوحة فيعتمد علي الشغل المطلوب في رسم اللوحة، إي أنه ممكن أن تكون اللوحة صغيرة و لكن تطلب وقت و مجهود أكبر من اللوحة الكبيرة.





و أضافت الفنانة هبة أبو العلا إنها تشارك في المعرض بخمس تماثيل، يتحدثوا عن أماكن مختلفة في مصر، مُعتمدة في تصنيعهم علي النحاس و الفايبر و الكتان، و إن التماثيل تتطلب وقت كبير في التفيذ، حيث إنها فن تفاعلي يتفاعل معه المشاهد و مُحبي الفنون بطريقة جميلة، و تم إختيار أعمالها الفنية من لجنة التحكيم في بداية العام من أجل الاشتراك في المعرض، و تفاجأت هبة بالإقبال الكبير من قبل مُحبين الفنون علي المعرض في أول أيامه الافتتاحية.





و قالت إيمان عبد الرحمان إحدي الفنانين المُشاركين في المعرض، أن لوحاتها مستوحاه من فن العمارة و الحياة اليومية و المناظر الطبيعية، و ذلك يرجع إلي دراستها في قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، و معظم الخامات التي تستخدمها في أعمالها الفنية هي الطلاء و الورق الفابريك، و تري إيمان أن لكل فنان له طريقته الخاصة في التعبير عن عمله الفني و استخدامه للخامات المختلفة، و هذه هي المرة الثانية لها للمشاركة في المعرض علي التوالي، و بالنسبة للوقت الذي يتطلبه العمل الفني فيعتمد علي المساحة و الجهد للعمل المطلوب فكل لوحة، فيوجد أنواع من اللوح التي تحتاج إلي أسبوعين من العمل، بينما يوجد أخري تحتاج إلي شهور للتنفيذ.