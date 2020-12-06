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مرأة

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات جريئة لـ شمس الكويتية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:13 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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حياة عبد العزيز
تصدرت الفنانة شمس الكويتية مؤشر البحث جوجل، بعد انتشار فيديو جرئ لها أثناء تقبيلها بعض الشباب.

وعلى الفور بعد انتشار الفيديو أثار الجدل كبير على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ولكن لم تعد المرة الأولى التي أثارت فيها شمس الكويتية الجدل، فهي دائما تثير الجدل بسبب ملابسها الجريئة.

تحرص الفنانة شمس الكويتية على الظهور بمجموعة من الإطلالات اللافتة التي تبرز أنوثتها، فهي تميل إلى ارتداء الفساتين المكشوفة التي تجذب الأنظار.

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كما أنها تعتمد على وضع المكياج الصارخ الذي يبرز ملامحها بطريقة لافتة أكثر من اللازم.

يذكر أن، أصدرت  شمس الكويتية في عام 2007 ألبومين غنائيين بنسختين الأولى باللهجة الخليجية والثاني باللهجة المصرية «شمس خليجي» و«شمس مصري» من إنتاج «شركة سربرايز الأمريكية» وهي أول مغنية عربية توقع عقدًا مع شركة إنتاج أمريكية. وقد تناوب على كتابة كلمات أغاني العملين مجموعة كبيرة من الكتاب في دول الخليج ومصر وكذلك في الألحان والتوزيع محتويًا على 22 أغنية بواقع 12 أغنية مصرية وعشر أغان خليجية وتعتبر هذه الحالة هي الأولى عربيًا وخليجيًا.

وقدمت شمس الكويتية المشاركة مع السعودي محمد عبده أغنية منفردة بعنوان «سور الكويت العظيم» في سبتمبر 2007، وصورت الموسيقى في منطقة السرة في الكويت تحت إنتاج تلفزيون الوطن.

وأصدر استوديو مزيكا ألبومها صباحك خير في 2012، يتضمن الألبوم 17 أغنية تعاونت فيها شمس مع عدة ملحنين من بينهم ميشيل فاضل وناصر الصالح، وكررت شمس تعاونها مع المخرج جميل جميل المغازي إذ قام بإخراج أغنيتها 24 ساعة التي صورتها على طريقة الفيديو كليب من أجل الترويج للألبوم.

دخلت شمس الكويتية عالم الأغاني الرياضية المخصصة لجماهير كرة القدم بأغنيتها «نصراوي لا تكلمني» وذلك بعد شهرة وسم «متصدر لا تكلمني» الذي أطلقه مشجعي نادي النصر السعودي في نهايات عام 2013، حيث أطلقت أغنيتها في 23 مارس 2014 وحققت ربع المليون خلال أسبوع. بثت أغنيتها نصراوي لا تكلمني على التلفزيون السعودي لتصبح شمس أول مغنية نسائية يظهر صوتها على القناة الأولى بعد أكثر من ثلاثين سنة من الإيقاف.

وكان أول ظهور لشمس الكويتية في عمل تمثيلي كان في عام 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي (عوض أبا عن جد) الذي تبثه قناة إم بي سي في رمضان، وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب
بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات جريئة لـ شمس الكويتية
بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات جريئة لـ شمس الكويتية
بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات جريئة لـ شمس الكويتية
بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات جريئة لـ شمس الكويتية
بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات جريئة لـ شمس الكويتية
بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات جريئة لـ شمس الكويتية
بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات جريئة لـ شمس الكويتية
بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات جريئة لـ شمس الكويتية
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