مسرح وزارة الشباب والرياضة يشهد حفل ختام مبادرة "لا للتحرش"

نظمت وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية بمناسبة ختام فعاليات مبادرة لا للتحرش والتى تنظمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ممثلة في الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد المصري للكيك بوكسنج وذلك بمقر مسرح ديوان عام وزارة الشباب والرياضة.









شهد حفل الختام توزيع شهادات تقديرية للمشاركين والمدربين الذين شاركوا في نجاح هذه المبادرة من خلال تدريب الفتيات بمختلف محافظات الجمهورية و عرض فيلم وثائقي يتحدث عن المبادرة وفعاليتها في مراحلها المتعددة إلى جانب الاستماع إلى تجارب بعض الفتيات اللاتي شاركن في المبادرة وتوضيح فوائدها وايجابياتها لديهن.









وقال الدكتور أشرف صبحي ان ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة ظاهرة عالمية يجب على العالم التكاتف من اجل القضاء عليها ومن هنا جاء دور وزارة الشباب والرياضة من خلال إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والوطنية لاكساب الفتيات المصريات آليات الدفاع عن النفس من خلال محاضرات نظرية وتدريبات قتالية ودفاعية رياضية لنبذ العنف والتحرش.









وأكد ان المبادرة في المرحلتين الاولى والثانية شهدت انبهارا من صندوق الامم المتحدة للسكان فى ظل الربط بين الرياضة عامة والكيك بوكسنج خاصة مع توعية الفتيات المصريات ضد التحرش والعنف.









وأشار فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب إلى ان رسالة المبادرة تتلخص فى نشر ثقافة السلام الذاتى وعدم استخدام العنف مع الاخرين وربطها بآلية الدفاع عن النفس ومواجهة كل اشكال التحرش.









وأشاد باحترافية المدربين فى توصيل الرسائل العملية والنظرية للفتيات الملتحقات بالبرنامج التدريبي الخاص بالمبادرة، مؤكدا ان المجتمع المصري في حاجة لتكاتف الجميع من اجل القضاء على ظاهرة التحرش.









الجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى اكساب الفتيات المهارات اللازمة للدفاع عن أنفسهن لمواجهة ظاهرتي التحرش والبلطجة ، وتستهدف الفئة العمرية من 18 الي 35 عاما.









وعقدت المبادرة داخل 54 مركز شباب في 27 محافظة ابرزها، مركز شباب مدينة دمياط، مركز شباب دمياط الجديده ، مركز شباب مصر /مركز شباب مطروح ، مركز شباب دسوق/ مركز شباب قبريط ، مركز شباب السنبلاوين /مركز شباب ميت مزاح، مركز شباب النصر /مركز شباب العمراوي ،مركز شباب مدينة قويسنا / مركز شباب ميت فارس ،مركز شباب كفر الزيات /مركز شباب المحلة الكبرى ،مركز شباب النادي الاجتماعي / مركز شباب دمنهور ،مركز شباب شيبا /مركز شباب الابراهيميه وذلك بمعدل استهداف لأكثر من 1300 فتاة مصرية.









حضر الاحتفالية اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب نيابة عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومنال جمال مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب وجيرمن حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر والكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج.