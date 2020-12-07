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اقتصاد

خاص| خبير: نمتلك مقومات الاستثمار في إفريقيا وقطاع البترول يعزز اقتصاد مصر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
الدكتور جمال القليوبي
الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة
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مايكل عياد - هاجر رزق
قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر دولة في كل اتفاقياتها تعتمد في الاستثمارات على 95% استثمارات أجنبيه وقد تصل إلى 97% وليس لدينا استثمارات 100%مصريه فيما يخص عملية البحث والتنقيب والانتاج للبترول والغاز الطبيعي.

وأعرب "القليوبي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن تفائله بأن القيادة السياسية المصرية الحالية ستقدم منظور خاص باستثمارات مصرية في  عملية البحث والتنقيب والانتاج للبترول والغاز الطبيعي داخل الدول الإفريقية خاصة أن إفريقيا أرض "بِكر" لم يصل إليها العالم الغربي ولا الأوروبي بكثرة ،فضلًا عن أن حجم أحتياطي البترول بها 13% و أحتياطي الغاز الطبيعي 21%.

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كما أن دولة "جنوب السودان" لديها كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعي وحالت الحروب الأهلية بها دون أستمرار أعمال الشركات الفرنسية التي كانت تعمل بها في مجالات البحث والتنقيب وأيضًا دول مثل إريتريا،الكونغو،منغوليا،لتوانيا وغينيا الأستوائية تعتبر فرص واعده للاستثمارات المصريه خاصة أن مصر لديها الحفارات،الشركات المصريه وشركات مد الخطوط وبالتالي فمصر لا ينقصها شئ للدخول في هذه الأستثمارات.

وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة، على أن قطاع البترول المصري لديه كل القدرات التي تجعل مصر دولة ذات إقتصاد قوي بما توفره من خارج أراضيها من الزيت الخام -كعامل أساسي- والغاز الطبيعي -كعامل ثانوي- يستطيع أن يدعم نوع من الرابطة الأقتصادية مع الدول الإفريقيه ونوع من الدعم الأقتصادي المصري المستمر ودخول مصر على مركزية "الطاقة المنفتحه" وكل تلك المقومات تعطي مصر امكانية التأثيرالمباشر على الإقتصاديات الإفريقية.
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