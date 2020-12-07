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توك شو

اخبار التوك شو.. أحمد موسى: اللي مصر بتصرفه في يوم قطر تصرفه في 10 سنين.. منصة حصص مصر مجانية.. وزير التعليم يزف بشرى.. البابا تواضروس يتحدث عن أعياد الميلاد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:

الضرائب: تقديم الإقرارات إلكترونيا لـ مركزي كبار ومتوسطي الممولين أول يناير
قالت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ستقدم خدمات تقديم الإقرارات إلكترونيًا لمركزي كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار ممولي المهن الحرة، ابتداء من أول يناير المقبل.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب الكويتي أسقط صفاء الهاشم المتنمرة على الشعب المصري، في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت أمس في الكويت، واحتلت المركز الثلاثين.

فجر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مفاجأة لـ 2 مليون طالب من مستخدمي المنصات التعليمية المجانية.

زف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، مؤكدا أن الدولة تعمل على حل كل المشاكل أمام الطلاب في موضوع التعليم عن بعد.

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن نتائج تجارب اللقاح الصيني التي تجرى بمصر حتى الآن مبشرة جدا، مشيرا إلى أن معدلات الشفاء وفقا للبروتوكول العلاجي كبيرة جدا.

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن احتفالات أعياد الميلاد حتى الآن لم يحدد موقفها، مضيفا: على مستوى العالم احتفالات الكريسماس ستكون محدودة للغاية.

لا ينقل الفيروس.. البابا تواضرس يقال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك 5 آباء توفوا بفيروس كورونا في نفس اليوم لكن في مناطق مختلفة وأعمار متباينة، موضحا: بعضهم كان يعاني من الضغط والسكري.


قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك حريق حدث في أحد غرف الصيانة في الدور السادس لصيانة الأجهزة المعطلة بمستشفى أبو الريش للأطفال وجاري التحقيق في سبب الحريق حتي الأن.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تنظم حدثين عالميين خلال الأسابيع المقبلة، متمثلين في مونديال اليد، وموكب نقل المومياوات.

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة استدعاء رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الشرطة لتمكينه من دخول مقر الاتحاد.
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