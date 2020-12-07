اخبار التوك شو.. أحمد موسى: اللي مصر بتصرفه في يوم قطر تصرفه في 10 سنين.. منصة حصص مصر مجانية.. وزير التعليم يزف بشرى.. البابا تواضروس يتحدث عن أعياد الميلاد

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن نتائج تجارب اللقاح الصيني التي تجرى بمصر حتى الآن مبشرة جدا، مشيرا إلى أن معدلات الشفاء وفقا للبروتوكول العلاجي كبيرة جدا.





قال البابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن احتفالات أعياد الميلاد حتى الآن لم يحدد موقفها، مضيفا: على مستوى العالم احتفالات الكريسماس ستكون محدودة للغاية.







لا ينقل الفيروس.. البابا تواضرس ي قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك 5 آباء توفوا بفيروس كورونا في نفس اليوم لكن في مناطق مختلفة وأعمار متباينة، موضحا: بعضهم كان يعاني من الضغط والسكري.









قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك حريق حدث في أحد غرف الصيانة في الدور السادس لصيانة الأجهزة المعطلة بمستشفى أبو الريش للأطفال وجاري التحقيق في سبب الحريق حتي الأن.

