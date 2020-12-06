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منصة "حصص مصر" مجانية.. وزير التعليم يزف بشرى سعيدة لـ الطلاب

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:14 م
طارق شوقى
طارق شوقى
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عادل نصار
فجر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مفاجأة لـ 2 مليون طالب من مستخدمي المنصات التعليمية المجانية.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن منصة "حصص مصر" مجانية حتى إجازة منتصف العام، مضيفا أن الوزارة تعمل على "حوكمة" منظومة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية باحتواء المعلمين.


وأكد الوزير، أن العام الحالي أكثر عام قدمنا فيه مصادر تعلم متنوعة، مضيفا أنه ساهم في ذلك أزمة فيروس كورونا المستجد والتي تضرب العالم حاليا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة قدمت 1.8 مليون «تابلت» وسعر التابلت الواحد وصل لـ 240 دولارًا، وعملت الدولة على توفير المحتوى أيضا، متابعا أن تكلفة إنتاج هذا المحتوى بكل اللغات مقدم من شركات عالمية، والدولة وفرت كل الأموال المطلوبة لهذا الأمر.

وأكمل شوقي، أنه :"عملنا قناة تليفزيونية مجانية أسمها مدرستنا، وبقت مصدر أساسي للتعلم، وخلال 48 ساعة هتطلع قناة أخرى لشرح المذاكرة وكيف نستعد للامتحانات".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه :«عملنا حاجة جديدة اسمها "حصص" للمرحلة الثانوية بشكل خاص، وشاركنا فيها كل المؤسسات المصرية والتي كانت تقدم كتب خارجية قديما وعلى مستوى عالي جدا، ومن المفروض أن بمقابل بشكل غير كامل». 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه نعطي للطالب أكثر من 7 مصادر للتعلم خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه تم عرض جدول أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية العام الدراسي.

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